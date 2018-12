Eier wegen Salmonellen zurückgerufen - noch mehr Supermärkte betroffen

Diese Lebensmittel werden am häufigsten zurückgerufen!

In zahlreichen Bundesländern sind Eier der Firma Eifrisch zurückgerufen worden. Der Grund: In einer Probe wurden Salmonellen gefunden.

Lohne. Salmonellen-Gefahr in Eiern: Eier aus Bodenhaltung der Firma Eifrisch sind in mehreren Bundesländern zurückgerufen worden. Bei einer Untersuchung von Gesundheitsbehörden waren in einer Probe Salmonellen gefunden worden. Es sind mehr Supermärkte betroffen als zunächst angenommen.

Betroffen sind laut dem Produzenten aus Lohne (Kreis Vechta) Eier mit der Printnummer 2-DE-0351691 und Mindesthaltbarkeitsdaten vom 19. bis 24. Dezember 2018.

Die Eier wurden in mehreren Discountern und Supermärkten verkauft, so etwa bei Rewe, Lidl, Aldi Nord und Kaufland. Verbraucher sollten die Eier zurückgeben oder entsorgen.

Eier wurden in vielen Bundesländern verkauft

In diesen Bundesländern wurden die Eier verkauft:

Netto in Bremen und teilweise Niedersachsen

Lidl in Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz

Aldi Nord in den Regionalgesellschaften Horst und Großbeeren,

Rewe in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg

Kaufland in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

Salmonellose ist eine klassische Lebensmittelinfektion. Der Verzehr der mit Salmonellen befallenen Eier kann zu Übelkeit, Erbrechen und Durchfall führen. Auch Fieber kann ein Resultat sein. Zudem drohen Schäden für Darm, Herz, Leber, Niere oder Galle.

Diese Eier aus Bodenhaltung wurden zurückgerufen.

Foto: LIDL / lidl

Die Firma Eifrisch hat die Eier vorsorglich aus den Verkaufsregalen entfernen lassen.

Immer wieder müssen Supermärkte Eier wegen Salmonellen zurückrufen. Häufig betrifft es wie auch jetzt mehrere Discounter und Supermärkte. So mussten zuletzt im April Norma, Rewe, Netto, Penny und Edeka Eier wegen Salmonellen zurückrufen. (dpa/ba/bekö)