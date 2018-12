Gardena ruft Rasenmäher zurück - Feuergefahr

Gardena ruft vorbeugend die Akku-Rasenmäher PowerMax Li-40/37 (Art. 5038, links) und Li-40/41 (Art. 5041) wegen der Gefahr eines Kurzschlusses in der Geräteelektronik zurück.

Rasenmäher der Marke Gardena können nach Angaben des Herstellers unter Umständen einen Kurzschluss verursachen. Er hat daher betroffene Rasenmäher zurückgerufen.

Es handelt sich um die Akku-Rasenmäher PowerMax Li-40/37 (Art. 5038) und Li-40/41 (Art. 5041). Es bestehe Feuergefahr.

Verbraucher sollten die Geräte nicht mehr benutzen und den Akku entnehmen, hieß es. Verkaufte Geräte würden vom Unternehmen überarbeitet. Dafür sollten Betroffene Kontakt mit der Servicestelle des Unternehmens aufnehmen.

Die Produkte wurden von Januar 2017 bis November 2018 in mehreren europäischen Ländern in Bau- und Heimwerkermärkten sowie in Gartencentern und Online-Shops verkauft. (jb/dpa)