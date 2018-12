Torgservis: Russischer Discounter eröffnet in Deutschland

Der Discounter Torgservis wird in Leipzig seine erste Filiale in Deutschland eröffnen. Erster Standort ist ein ehemaliger Aldi-Markt.

Leipzig. Die Märkte der Discounter-Kette Torgservis wirken für deutsche Kunden ein bisschen wie aus der Zeit gefallen. Die Zeitreise startet ab dem 17. Dezember auch in Leipzig, denn dort eröffnet die erste deutsche Filiale des russischen Unternehmens.

In dem Einkaufszentrum Portitz Treff habe der Konzern eine Fläche von 1000 Quadratmetern angemietet. Die bestätigte Gernot Falk, Verantwortlicher für das Asset- und Centermanagement der auf Einzelhandelsimmobilien spezialisierten ILG Gruppe (München). ILG vermarktet Einzelhandelsimmobilien. Zuvor hatte die Firma TS Market mit Sitz in Berlin nach Immobilien in Deutschland gesucht. Demnach plant Torgservis in folgenden Regionen Filialen:

Berlin

Brandenburg

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Thüringen

Mecklenburg-Vorpommern

Der neue Standort von Torgservis ist ausgerechnet ein ehemaliger Aldi-Markt in der sächsischen Stadt. Bereits im Oktober hatten sich Berichte über eine Expansion von Torgservis nach Deutschland erhärtet. Die Frage, die sich Beobachter gestellt haben: Wird ein russischer Discounter zur Konkurrenz für Aldi und Lidl ?

In Polen hatte Torgservis Anzeigen geschaltet, in denen das Unternehmen von Zulieferern quasi Dumping-Preise verlangte. Das Unternehmen suchte nach Lieferanten, die für 20-30 Prozent unter dem Verkaufspreis für die Konkurrenz anbieten könnten. Auch in Polen sind Lidl und Aldi (Nord) vertreten.

Fürchten müssen sich die großen deutschen Einzelhändler aber wohl nicht. Der Professor für Handelsbetriebslehre Thomas Roeb sagte im MDR, dass Aldi und Lidl auch in Zukunft niedrigere Preise anbieten könnten, weil die Unternehmen größere Mengen abnehmen würden.

ALDI vs. LIDL: Dieser Discounter ist wirklich besser – unser Test Aldi vs. Lidl: Zwischen den Discountern tobt ein Preiskampf. Ratgeber-Redakteurin Alina Reichardt testest, welcher Supermarkt wirklich günstiger und besser ist. ALDI vs. LIDL: Dieser Discounter ist wirklich besser – unser Test

Doch Torgservis könnte eine Nische auf dem deutschen Markt finden. So bietet das Unternehmen in den Märkten mit einfachster Ausstattung fast ausschließlich russische Produkte von Eigenmarken an. Bisher sind solche Produkte nur zu relativ hohen Preisen bei kleineren Einzelhändlern zu bekommen. In diesem Segment kann Torgservis aber mit niedrigen Preisen punkten. (mit dpa-Material)