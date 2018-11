DHL-Mitarbeiter platzt der Kragen

Berlin. Das Weihnachtsgeschäft scheint nicht nur bei den Lieferanten der deutschen Paketdienste ungewöhnlichen Stress zu verursachen. Am Mittwoch hat sich ein DHL-Mitarbeiter im Twitter-Kundendienst im Dialog mit einem Kunden derartig im Ton vergriffen, dass die Post-Tochter personelle Konsequenzen ankündigte.

Der Tweet des DHL-Mitarbeiters, der für Aufsehen gesorgt hatte und mittlerweile hundertfach beim Kurznachrichtendienst geteilt worden ist, wurde am Mittwochmorgen kurz vor 7 Uhr abgeschickt. Und direkt der erste Satz macht deutlich, dass sein Verfasser offenbar die Fassung verloren hatte: „Die einzige Scheiße hier, ist Ihr Rumgeheule!“

DHL-Mitarbeiter rügt Kunden für sein Vokabular

Der Tweet, der von einem Mitarbeiter mit dem Kürzel „SI“ abgeschickt wurde, war eine Reaktion auf eine Beschwerde des Twitter-Nutzers „ShortByteYT“, die ebenfalls nicht ganz höflich formuliert gewesen ist. „ShortByteYT“ hat den Beschwerde-Tweet zwar mittlerweile gelöscht, auf Screenshots ist er allerdings immer noch zu lesen.

„Was soll so eine Scheiße?“, heißt es darin einleitend, es folgt Kritik für eine offenbar verspätet eingetroffene Sendung. Nach der Kritik an diesem „Rumgeheule“ legte der DHL-Mitarbeiter in einem zweiten Tweet nach: „Man beginnt seine respektvolle Anfrage auch nicht mit „Was soll so eine Scheiße?“!“, kritisiert der Servicemitarbeiter.

DHL entschuldigt sich in mehreren Tweets

Die DHL reagierte am Donnerstag in mehreren Tweets auf den aus dem Ruder gelaufenen „Service“ ihres Mitarbeiters. „Da ist richtig was schief gelaufen und darf so einfach nicht passieren! Ihre Reaktionen sind absolut nachvollziehbar. Wir entschuldigen uns aufrichtig! Wir haben bereits Konsequenzen gezogen.“

Gegenüber „Bild“ teilte ein DHL-Sprecher mit, dass das Unternehmen „umgehende arbeitsrechtliche Konsequenzen“ prüfe und dass der betroffene Mitarbeiter „ab sofort nicht mehr in einem Bereich mit direktem Kundenkontakt“ arbeiten werde.

Auch viele andere Twitter-Nutzer verurteilen die Reaktion des Social-Media-Managers. Allerdings gibt es auch viele User, die seine Tweets verteidigen. „So wie es in den Wald hinein ruft, so schallt es hinaus! Respekt DHL!!!!“, heißt es etwa in einem Tweet. (ba)