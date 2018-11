Bayer: Tausende Stellen sollen wegfallen

Bayer will Tausende Jobs streichen.

Chemiekonzern Bayer will 12.000 Jobs abbauen – Viele davon in Deutschland

Leverkusen. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer plant den Abbau von weltweit rund 12.000 Stellen. Ein „signifikanter Teil“ davon werde in Deutschland wegfallen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Insgesamt verfügt der Konzern weltweit über gut 118.000 Mitarbeiter.

„Mit diesen notwendigen Anpassungen werden wir in Zukunft noch schlagkräftiger und agiler. Wir wollen damit die Wachstumspotenziale für unsere Geschäfte optimal nutzen“, so Werner Baumann, Vorstandsvorsitzender der Bayer AG.

Bayer trennt sich von einigen Sparten

Der größte Teil des Stellenabbaus werde auf das Pflanzenschutzgeschäft und auf die übergreifenden Konzernfunktionen entfallen, teilte das Unternehmen mit. Gleichzeitig vereinbarte Bayer mit dem Betriebsrat in Deutschland ein „Zukunftssicherungsprogramm“, das betriebsbedingte Kündigungen in Deutschland bis Ende 2025 grundsätzlich ausschließen solle.

Werner Baumann, Vorstandsvorsitzender der Bayer AG.

Foto: Henning Kaiser / dpa

Die Effizienz- und Strukturmaßnahmen sollen die Wettbewerbsfähigkeit des Dax-Konzerns steigern und einschließlich der erwarteten Synergien aus der Monsanto-Übernahme von 2022 an jährliche Beiträge in Höhe von 2,6 Milliarden Euro generieren.

Bayer will sich laut einer Mitteilung auch von einigen Konzernbereichen trennen. „Neben der bereits angekündigten Veräußerung der rezeptpflichtigen Dermatologie-Produkte werden in den kommenden Monaten strategische Optionen geprüft, sich von den Bereichen Sonnenschutz (Coppertone) und Fußpflege (Dr. Scholl‘s) zu trennen“, so die Mitteilung.

Damit wolle sich das Unternehmen bei Consumer Health „auf das profitable Wachstum der Kernkategorien konzentrieren“, hieß es in der Pressemitteilung des Unternehmens.

Monsanto-Übernahme im Fokus

Bayer hat derzeit gleich an mehreren Fronten zu kämpfen. Zuletzt war Bayer in die Schlagzeilen wegen der Übernahme des Saatgutherstellers Monsanto geraten. Wenig später wurde Monsanto in den USA dazu verurteilt, einem Krebsopfer 289 Millionen Euro zu zahlen.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die Tumorerkrankung durch die Verwendung von Glyphosat ausgelöst wurde. Die Bayer-Aktie ging wenig später auf Sturzflug. In den USA droht dem Bayer jetzt eine Klagewelle.

Auch im wichtigen Pharmageschäft hatte der Konzern zuletzt wenig erfolgversprechende Neuentwicklungen zu vermelden. (W.B./dpa)