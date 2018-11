Ikea entfernt Hot Dogs – wegen Tierschutz-Skandal

Ikea ist bekannt für Möbel – und Hot Dogs. Ein Lieferant ist offenbar in einen Tierschutz-Skandal verwickelt.

Ikea wurde offenbar von einem Betrieb beliefert, in dem Tiere gequält wurden. Deswegen werden nun Hot Dogs des Lieferanten entfernt.

Berlin. Nach der Schließung eines Schlachthofes in Oldenburg Mitte November hat das „MDR“-Magazin „Fakt“ recherchiert, wer von dem Betrieb beliefert worden ist – unter anderem gelangte das Fleisch über einen Lieferanten offenbar zu Möbelriese Ikea. Der schwedische Konzern hat anteilig Rindfleisch in den beliebten Hot Dogs.

Laut „Fakt“ erklärte Ikea, verdächtige Produkte würden umgehend aus den Einrichtungshäusern entfernt werden. Der Lieferant sei „Goldschmaus GmbH“.

Hot Dogs werden entfernt

Da IKEA nicht ausschließen könne, dass Goldschmaus Rindfleisch von dem Schlachthof bezogen hat, berichtet „Fakt“, nehme der Möbelkonzern alle Produkte dieser Firma aus den Einrichtungshäusern.

„Die Firma Goldschmaus GmbH ist Lieferant für Hot Dog Würstchen. Rindfleisch ist in geringen Teilen in Hot Dog Würstchen enthalten.“

Auch McDonalds sei bis Ende 2017 beliefert worden, hatte dann die Zusammenarbeit jedoch beendet – laut des „MDR“-Magazins, weil der Hof nicht im gewünschten Maße Kontrollen zugelassen hatte.

Videoaufnahmen hatten zur Schließung geführt

Anfang November hatten Tierschützer aufgrund heimlich gemachter Videoaufnahmen dem Betrieb vorgeworfen, Tiere zu quälen. So seien Rinder mit Elektroschocks malträtiert worden, zudem habe man sie ohne ausreichende Betäubung ausbluten lassen. Drei Mitarbeiter des städtischen Veterinäramtes hatten die Vorfälle offenbar nicht nur geduldet – sie hätten sich, den Aufnahmen zufolge, daran beteiligt, so der Tierschutzverein.

Diana Plange vom Verein „Tierärzte für verantwortbare Landwirtschaft“ erklärte dem „MDR“-Magazin dazu: „Der Veterinär ist derjenige, der an Ort und Stelle dafür sorgen soll, dass es tierschutzgerecht zugeht. Wenn er sich selber an dem Gemetzel beteiligt, muss man sagen, ist das im Bereich einer Straftat, wenn er seiner Garantenpflicht nicht nachkommt.“

Das Deutsche Tierschutzbüro und das Niedersächsische Landwirtschaftsministerium haben Strafanzeige gegen das Unternehmen erstattet, berichtete der NDR.

Der Betrieb äußerte sich am 6. November: „Die dem Unternehmen am 05.11.2018 bekannt gewordenen Videoaufnahmen des Deutschen Tierschutzbüros sind schockierend und entsprechen in keiner Weise dem Standard der GK Oldenburg.“ Man bezweifele die Authentizität nicht.

Kontrollsystem soll hinterfragt werden

Man wolle das Kontrollsystem hinterfragen. „In den Videoaufnahmen haben wir festgestellt, dass die Verstöße von per Werkvertrag eingesetzten Beschäftigten begangen wurden. Diese werden bei uns nicht mehr eingesetzt. Auch prüfen wir bereits Alternativen, um die Zusammenarbeit mit dem Subunternehmer schnellstmöglich zu beenden.“

Derzeit lässt der Betrieb die Geschäfte ruhen, wie der NDR Mitte November berichtete . (ses)