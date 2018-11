Aldi Süd: Im Taschenkalender für 2019 fällt der März aus

Berlin. Keine Termine zwischen dem 20. Februar und dem 18. April. Eine schöne Vorstellung. Es sei denn, nur der Kalender gönnt sich diese Pause und man selbst kann es ihm nicht gleichtun.

Diese Ungerechtigkeit könnte den überkommen, der in den letzten Tagen Taschenkalender bei Aldi Süd gekauft hat. Denn offenbar folgen einige von ihnen einer merkwürdigen Zeitrechnung.

Aldi Süd - Kalender 2019 ohne März.

Foto: Annette Kalscheur

Januar, Februar, April: In einem fehlerhaften Kalender, der vor rund zwei Wochen bei Aldi gekauft wurde (3,99 Euro) und unserer Redaktion vorliegt, findet der März nicht statt.

Kein Frühlingsanfang, keine Umstellung auf Sommerzeit. Außerdem fängt das Jahr an anderer Stelle zum zweiten Mal an. Und hinten hat man so viel Platz für Notizen, dass man gut auf einen Teil davon verzichten könnte, bekäme man doch nur den März zurück.

Aldi Süd gewährt Umtausch bis zwei Monate nach Kauf

Aldi wollte den Fall nach dem Hinweis unserer Redaktion prüfen, machte aber bis jetzt noch keine Angaben darüber, wie es zu dem Fehldruck kam und ob mehrere Kalender unvollständig angeboten wurden.

Sollten Käufer ähnliche Fehler in einem Kalender bemerken, können sie von einem Rückgaberecht Gebrauch machen. Aldi Süd erlaubt es seinen Kunden, Produkte gegen Vorlage des Kassenbons bis zu zwei Monate ab Kaufdatum umzutauschen. (ba)