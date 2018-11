Aldi Süd: Kundin kauft Kalender - und ist überrascht

ALDI vs. LIDL: Dieser Discounter ist wirklich besser – unser Test

Berlin. Keine Termine zwischen dem 20. Februar und dem 18. April. Eine schöne Vorstellung. Es sei denn, nur der Kalender gönnt sich diese Pause und man selbst kann es ihm nicht gleichtun.

Diese Ungerechtigkeit könnte den überkommen, der in den letzten Tagen Taschenkalender bei Aldi Süd gekauft hat. Denn offenbar folgen einige von ihnen einer merkwürdigen Zeitrechnung.

Aldi Süd - Kalender 2019 ohne März.

Foto: Annette Kalscheur

Januar, Februar, April: In einem fehlerhaften Kalender, der vor rund zwei Wochen bei Aldi gekauft wurde (3,99 Euro) und unserer Redaktion vorliegt, findet der März nicht statt.

Kein Frühlingsanfang, keine Umstellung auf Sommerzeit. Außerdem fängt das Jahr an anderer Stelle des Aldi-Kalenders zum zweiten Mal an. Und hinten hat man so viel Platz für Notizen, dass man gut auf einen Teil davon verzichten könnte, bekäme man doch nur den März zurück.

Aldi Süd spricht von Einzelfall

Aldi Süd spricht nach einem Hinweis unserer Redaktion von einem bedauerlichen Einzelfall. „Nach Rücksprache mit unserem Einkauf und dem Lieferanten liegen uns bislang keine Beschwerden zu dem Artikel vor“, sagte eine Pressesprecherin unserer Redaktion.

„Bei der Überprüfung der Produktion und aller vorliegenden Muster sowie einer stichprobenartigen Kontrolle in fünf Filialen in und rund um Mülheim konnten keine Fehler festgestellt werden.“

Käufer haben Rückgaberecht

Sollten Käufer trotzdem ähnliche Fehler bemerken in einem der Kalender, die seit dem 25. Oktober bei Aldi Süd verkauft werden, können sie von einem Rückgaberecht Gebrauch machen. Aldi Süd erlaubt es seinen Kunden, Produkte gegen Vorlage des Kassenbons bis zu zwei Monate ab Kaufdatum umzutauschen.

Aldi mit am beliebtesten

Aldi gehört zu den beliebtesten Discountern in Deutschland. Gegründet wurde Aldi Süd und Nord von den Albrecht-Brüdern. Eine Doku gewährte zuletzt Einblicke in das verschwiegene Leben der Aldi-Brüder. Doch welcher Discounter ist wirklich besser? Aldi oder Lidl? Wir haben den Test gemacht. (ba)