VW, Mercedes und Co. wollen Alt-Diesel für bis zu 3000 Euro verbessern

Ein Kfz-Meister bei der Arbeit an einem VW-Dieselmotor.

Berlin. Die deutschen Autobauer haben sich mit Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer offenbar darauf verständigt, bis zu 3000 Euro pro Fahrzeug für Abgas-Verbesserungen an älteren Dieselautos zu zahlen.

Das Geld solle in „herstellerspezifische Maßnahmen“ fließen, zu denen auch Hardware-Nachrüstungen gehören könnten, sagte der CSU-Politiker nach einem Treffen mit Branchenvertretern am Donnerstag in Berlin.

Für Fahrer älterer Diesel hatte sich die Situation in Deutschland am Donnerstag erneut verschlechtert, nachdem das Kölner Verwaltungsgericht nach einer Klage der Deutschen Umwelthilfe Diesel-Fahrverbote in Köln und Bonn anordnete.

(dpa/ba)