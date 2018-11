Diesel-Fahrverbote: Köln und Bonn drohen Verbotszonen

Köln. Das Verwaltungsgericht Köln verhandelt an diesem Donnerstag über mögliche Fahrverbote für Diesel-Fahrzeuge in der Stadt. Auch in Bonn droht solch ein Fahrverbot.

Mit den Verboten soll die Luftverschmutzung durch ältere Diesel in den beiden Städten am Rhein verringert werden. Geklagt hat die Deutsche Umwelthilfe. Sie hält die von den Städten vorgelegten Maßnahmen nicht für ausreichend, um die Grenzwerte für Stickstoffdioxid einzuhalten.

Kurz vor Beginn der Verhandlung am Donnerstag kritisierte die Umwelthilfe den Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, kritisiert. „Herr Laschet opfert die Lungen der Bürger in den stark belasteten Städten den Profitinteressen der Automobilindustrie“, sagte der Geschäftsführer der Umwelthilfe, Jürgen Resch, am Donnerstag.

In Berlin tagt der Diesel-Gipfel

In Stuttgart, Aachen, Frankfurt und Berlin haben Gerichte schon über Diesel-Fahrverbote verhandelt und diese auch verhängt. In Hamburg gilt ein Fahrverbot auf zwei Straßenabschnitten.

In Berlin trifft sich heute außerdem Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer mit Topmanagern der Autoindustrie zum nächsten Diesel-Gipfel . Dabei soll es erneut um die Frage gehen, ob sich die Hersteller an den Kosten einer technischen Nachrüstung für ältere Fahrzeuge beteiligen. Das sorgt bislang für Widerstand in der Branche. Eine Annäherung ist nicht in Sicht. (rtr/dpa/ac)