TÜV-Report 2019: Dacia Logan schneidet am schlechtesten ab

Berlin. Laut dem TÜV-Report 2019 sind 21,2 Prozent der Gebrauchtwagen bei der Hauptuntersuchung an einer TÜV-Prüfstelle im vergangenen Jahr durchgefallen. Im Vergleich zum Vorjahr bedeute dies einen Anstieg um 1,3 Prozent, wie der TÜV am Mittwoch mitteilte. In gleich mehreren Klassen belegt der Dacia Logan den letzten Platz.

Der Verband der TÜV als Dachorganisation erwartet in den kommenden Jahren wohl noch höhere Durchfallquoten, denn: Deutschlands Gebrauchtwagen werden immer älter.

Keine neue Plakette bekommen Gebrauchtwagen, die bei der Hauptuntersuchung (HU) mit „erheblichen Mängeln“ vorgeführt werden. Der Fahrzeughalte muss in einem solchen Fall die Mängel reparieren lassen und erneut zu einer Prüfstelle kommen.

Neben den 21,2 Prozent der durchgefallenen Autos, hatten weitere 12 Prozent „geringe Mängel“ (- 1,9 Prozent). 0,1 Prozent der Fahrzeuge galten als „verkehrsunsicher“ – solche Fahrzeuge müssen vor Ort stillgelegt werden. Insgesamt 8,8 Millionen Fahrzeuge bei einer Hauptuntersuchungen sind in die Untersuchung zum TÜV-Report 2019 eingeflossen.

Dass so viele Fahrzeuge beanstandet wurden, liegt nach Ansicht des TÜVs an der stetig alternden Fahrzeugflotte in Deutschland. Das Durchschnittsalter aller vorgeführten Wagen liege bei 9,4 Jahre, heißt es. Im Jahr 2010 waren die Fahrzeuge im Schnitt noch 1,3 Jahre jünger, 2000 waren es sogar 2,5 Jahre weniger.

Das sind die zuverlässigsten Autos laut TÜV-Report 2019

Gewinner im TÜV-Report ist der Porsche 911. Der Sportwagen habe mit 2,5 Prozent die geringste Durchfallquote – also am seltensten „erhebliche Mängel“. Das Modell gewinnt dabei in allen Altersklassen. Laut TÜV sei dies ein Rekord. „Dass ein Fahrzeug in allen Altersklassen so überzeugend abschneidet, hat es in der Geschichte des TÜV-Reports noch nicht gegeben", sagte Dr. Joachim Bühler, Geschäftsführer des TÜV-Verbands (VdTÜV).

Mercedes gewinnt mit seinen Modellen die Wertungen für die vom Kraftfahrt-Bundesamt festgelegten Wagenklassen Kompaktklasse, Mittelklasse, SUV und Van. Bei den Minis gewinnt der Opel Adam, bei den Kleinwagen der Hyundai i20.

Schlusslichter in den verschiedenen Altersklassen sind in diesem Jahr der Dacia Logan mit einer EM-Quote bei den 2-3 Jahre alten Fahrzeugen in Höhe von 14,6 Prozent, der Peugeot 206 bei den 4-5 Jährigen mit 28,0 Prozent und bei den 6-7 Jährigen wieder der Dacia Logan mit 30,9 Prozent. Bei den 8-9 Jahre alten Fahrzeugen teilen sich Renault Kangoo und Chevrolet Matiz den letzten Platz mit einer EM-Quote von 37,1 Prozent. Bei den 10-11 Jahre alten Fahrzeugen verliert erneut der Dacia Logan: vier von zehn Logans (40,6 Prozent) fallen in diesem Alter durch die HU. (ac)