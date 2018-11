Konzerne bauen auf die Berliner Mittelständler

Berlin. Joachim Zarniko erzählt von seinem ersten Auftrag als selbstständiger Unternehmer so, als hätte er ihn erst gestern erledigt. „Wir haben mit dem Techniker sogar einen Schnaps getrunken. Damals war das noch so“, sagt Zarniko. „Damals“ ist jetzt 46 Jahre her. Am 1. Oktober 1972 kam ein Mitarbeiter der Schüttmühle Berlin aus Spandau in die Werkstatt der Kreuzberger Firma Uhthoff & Zarniko. Wegen einer defekten Unterwasserpumpe konnte die Mühle nicht mehr mit Trinkwasser versorgt werden. Zarniko reparierte die Technik. Das war der Startschuss zu einer Erfolgsgeschichte, die bis heute andauert.

Mit zwei Geschäftspartnern hatte Zarniko Anfang der Siebzigerjahre den Betrieb in West-Berlin gegründet. Heute führt der 70-Jährige mit seinem Sohn Peer die Geschäfte. Uhthoff & Zarniko ist mittlerweile eine der führenden Servicefirmen für Pumpentechnik. Autohersteller wie BMW, Daimler und Volkswagen zählen zu den Kunden. Die Kreuzberger verbauen ihre Pumpen-Lösungen aber auch in Stahl-Werke der Salzgitter AG, beim Getränkehersteller Coca Cola sowie bei diversen Stadt- und Wasserwerken. Seine Marktposition hat sich der Familienbetrieb über Jahrzehnte erarbeitet. „Service ist Vertrauenssache“, sagt Zarniko. „Wir sind nicht besonders preiswert, sondern liefern gute Arbeit zu fairen Preisen ab“, erklärt er. Weil es kaum Reklamationen gebe, kämen die Kunden immer wieder. Heute hat das Unternehmen 42 Mitarbeiter. Etwa zehn Millionen Euro Umsatz werden jedes Jahr erzielt.

Die Auftragslage ist für Firmen wie Uhthoff & Zarniko seit Jahren gut. Viele Industrieunternehmen müssen entweder regelmäßig veraltete Technik warten oder rüsten Fabriken gleich mit neuen Modellen aus. Die Arbeit der Traditionsfirma sei in Teilen mit der eines Arztes vergleichbar, sagt Joachim Zarniko. Mithilfe von technischen Helfern wie Schwingungsmessgeräten, Wärmebildkameras oder Ultraschallsensoren legen die Mitarbeiter den Pumpen gewissermaßen die Hand auf. Vor Ort in den Fabriken der Kunden, entscheiden die Techniker so, ob eine Pumpe ausgetauscht werden sollte oder ob die Anlage noch ein paar Jahre durchhält.

Volkswagen hat das Thema Pumpen komplett in die Hände von Uhthoff & Zarniko gelegt. Die Berliner sind seit 2004 für den Autokonzern sogenannter Systemlieferant. Deswegen kümmert sich der Kreuzberger Mittelständler im Auftrag von VW auch um den Einkauf von Ersatzteilen für die Geräte. Dafür arbeitet der Betrieb allein für den Wolfsburger Konzern mit rund 300 Lieferanten zusammen. Mit den Teilen repariert das Unternehmen in den VW-Werken Pumpen für die Wasserver- und -entsorgung, mitunter werden aber auch die Produktionsmaschinen über Pumpen mit Ölen, Fetten oder Säuren versorgt, erklärt Joachim Zarniko.

Die Lösungen entwickelt Uhthoff & Zarniko teilweise auch selbst. Anfang der 70er-Jahre gelang es den Gründern zum Beispiel, ein neuartiges Beschichtungsverfahren für die Pumpen zu erfinden, das den Verschleiß der Geräte verringerte. Die Technik war so gefragt, dass der Berliner Mittelständler in der Vergangenheit auch Kunden in Indien, Saudi-Arabien oder Taiwan belieferte. Sogar ein Büro in Moskau unterhielt Uhthoff & Zarniko zeitweise, um den osteuropäischen Markt zu erschließen.

Digitalisierung könnte in naher Zukunft Aufträge kosten

Doch auch im Geschäft der Berliner lauern Gefahren. Geht es Kunden nur um die Bestellung eines Teils, und nicht um eine technische Lösung, die Ingenieurs-Know-how verlangt, zieht der Mittelständler häufig den Kürzeren. Derartiger Preiskämpfe gehe sein Unternehmen nicht mit, so Zarniko. Und auch die Digitalisierung könnte in naher Zukunft Aufträge kosten. Denn neuartige Technik macht es möglich, dass Pumpen selbst melden, wann sie repariert oder ausgetauscht werden müssen. Joachim Zarniko winkt ab. Viele seiner Kunden setzten noch immer auf die Reparatur der vorhandenen Technik. Neuinvestitionen in Anlagen würden nur zurückhaltend angeschoben. Doch dann rüstet auch Uhthoff & Zarniko seine Auftraggeber mit den intelligenten, digitalen Geräten aus. „Wir kennen die Technik und bauen sie auch ein“, sagt Geschäftsführer Zarniko.

Auch um immer auf dem Stand der Technik zu sein, veranstaltet das Kreuzberger Unternehmen alle zwei Jahre das „Pumpenforum Berlin“. Auf dem Branchentreffen, das 2019 wieder in Adlershof stattfindet, zeigen Aussteller innovative Produkte, Referenten reden über neue Entwicklungen. „Einzelne Hersteller sind auf ihr Produkt fokussiert, wir hingegen entscheiden völlig neutral, welche Technik wir verwenden“, sagt Joachim Zarniko. Der 70 Jahre alte Geschäftsführer hat sich seine Unabhängigkeit bewahrt, nicht nur innerhalb der Branche, sondern auch bei den Banken. „Unsere Firma hat bis heute noch nicht ein einziges Mal einen Kredit aufgenommen. Bei uns wird erst Geld verdient und dann wird es ausgegeben. Deswegen steht diese Familienfirma auch auf sehr soliden Füßen. Wir haben finanzielle Reserven angesammelt, um auch mal schwierige Zeiten durchleben zu können“, erklärt Zarniko.

Gerade erst hat das Unternehmen den Mietvertrag für die Werkstatt und die beiden Büroetagen in Kreuzberg verlängert – um zehn Jahre. Die Weichen für die weitere Entwicklung sind also gestellt. Auch die Nachfolge ist geregelt. Sohn Peer soll das Unternehmen bald alleine führen. „Wir haben ein sehr gutes Verhältnis und arbeiten eng zusammen“, sagt Vater Joachim über seinen 45 Jahre alten Nachfolger. Perspektivisch will Uhthoff & Zarniko noch stärker das Energiesparpotenzial neuer Pumpen betonen. Die Beschichtung der Technik, aber auch Verbesserungen an der Hy­draulik der Geräte könnten die Effizienz der Anlagen steigern, betont Joachim Zarniko.