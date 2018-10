Gepäckabfertigung gestört Mehr als 130 Flüge wegen Streiks in Brüssel gestrichen

Plötzlich stehen die Bänder still: Am Brüsseler Flughafen hat ein spontaner Streik einen Großteil der Gepäckabfertigung lahmgelegt. Reisende mussten ihre Koffer am Boden zurücklassen.