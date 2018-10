Gilberto Benetton: Einer der reichsten Italiener gestorben

Rom. Er stand mit seinen Geschwistern Name für Modelabel Benetton: Nun ist Gilberto Benetton im Alter von 77 Jahren gestorben. Die Familie teilte am Montagabend mit, dass Benetton in Treviso in Norditalien nach kurzer Krankheit gestorben sei.

Gilberto Benetton hatte zusammen mit seinen drei Geschwistern Luciano, Giuliana und Carlo 1965 die Benetton-Gruppe gegründet. Gemeinsam mit anderen Familienmitgliedern gehörte Gilberto zu den reichsten Italienern. Das Magazin „Forbes“ schätze Gilbertos Vermögen auf 2,7 Milliarden US-Dollar.

Benetton nach Brückenunglück von Genua in der Kritik

Die Benetton-Gruppe umfasst schon länger nicht mehr nur die Modemarke, sondern auch Raststätten und Autobahnbetreiber. Zuletzt stand die Familie nach dem Brückenunglück von Genua mit 43 Toten in der Kritik. Der Brückenbetreiber Autostrade per l'Italia gehört zur Holding Edizione, deren Vizepräsident Gilberto Benetton war.

Den Geschwistern wurde vorgeworfen, sich zu spät zu der Katastrophe geäußert zu haben. Zudem war Gilberto Präsident des Betreibers von Autobahn- und Flughafenraststätten, Autogrill.

Es ist der zweite Todesfall für die Benettons in diesem Jahr: Erst im Juli war Carlo Benetton gestorben. (dpa/ac)