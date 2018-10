Berliner Mittelständler Knauer spürt verborgene Stoffe auf

Berlin. Es gab eine Zeit, es muss in den 70er-Jahren gewesen sein, da hatte der Berliner Mittelständler Knauer eine Etage in seinem Firmensitz zu einem Tennisplatz umfunktioniert. „Damals gab es für unser junges Unternehmen einfach noch nicht genug zu tun“, sagt Roswitha Knauer heute. Die 81-Jährige hatte den Betrieb 1962 gemeinsam mit ihrem Mann Herbert (87) in West-Berlin gegründet. Das einst zu groß geratene Gebäude im Bezirk Steglitz-Zehlendorf passt mittlerweile wie angegossen: Die Knauer Wissenschaftliche Geräte GmbH beschäftigt heute fast 140 Mitarbeiter, in diesem Jahr wird das Unternehmen einen Umsatz von rund 19 Millionen Euro erwirtschaften. Weltweit sind die Geräte inzwischen gefragt, mit denen Knauer Geld verdient.

Der Mittelständler stellt Messgeräte her, die den Geheimnissen von Flüssigkeiten auf den Grund gehen können. Eingesetzt wird die Technik zur sogenannten Flüssigkeitschromatographie etwa von Laboren zur Analyse von Lebensmitteln oder Medikamenten. Teilweise findet aber auch Polizeiarbeit mit den Geräten aus Zehlendorf statt: „Ermittler wissen aufgrund der Laboranalysen, ob der Wein im Glas Spuren von Betäubungsmitteln enthält“, erklärt Alexandra Knauer. Und auch Doping-Kontrolleure vertrauen auf solche Systeme. In Wüstenstaaten des Nahen Ostens werden die Analysegeräte nachgefragt, um das Blut von Rennkamelen zu testen. Mit der Technik können vor oder nach dem Rennen verbotene Substanzen wie zum Beispiel Entzündungshemmer nachgewiesen werden, so Knauer.

Die Tochter der Gründer-Ehepaars Roswitha und Herbert Knauer führt das Unternehmen seit 2014 als alleinige Geschäftsführerin. Bereits seit 1995 ist die 52 Jahre alte Betriebswirtin allerdings in dem Familienbetrieb tätig. Alexandra Knauer hat in ihrer Firma auch schwere Zeiten erlebt. Nach dem Mauerfall brach das Geschäft zunächst ein, der Mittelständler musste von 80 Mitarbeitern 30 entlassen. Knauer gelang es, das Unternehmen neu aufzustellen. Heute geht es der Firma gut. Gewinne werden reinvestiert. Zuletzt kaufte Knauer für die Forschungs- und Entwicklungsabteilung mehrere computergesteuerte Fertigungsmaschinen. Kostenpunkt: rund 1,5 Millionen Euro.

Der Zeitpunkt für die Investition scheint günstig. Weltweit wächst die Nachfrage nach Analysegeräten wie denen von Knauer. „Der weltweite Handel nimmt seit Jahren zu. Es wird immer wichtiger zu wissen, ob die Produkte auch wirklich die Qualität haben, die versprochen wird“, erklärt Alexandra Knauer, die seit dem Jahr 2000 Alleineigentümerin der Firma ist. Als etwa in Afrika verstärkt gefälschte Medikamente aus Asien auf die Märkte kamen, schnellte die Zahl der Bestellungen von dem Kontinent nach oben. Heute erzielt Knauer gut zwei Drittel des Jahresumsatzes im Ausland.

Die Ansprüche an Knauer steigen derweil. Etwa 20 der 140 Mitarbeiter sind ständig auf der Suche nach Innovationen und entwickeln neue Technik. Die Kunden wünschen sich immer schnellere Analysemethoden und kompaktere Geräte. Zudem gehe der Trend auch zu ressourcenschonenderen Verfahren, die besonders wenig Lösungsmittel bei der Analyse von Proben verbrauchen, sagt Alexandra Knauer. Die Berliner Firma hat mit ihren Erfindungen durchaus Erfolg. Immer wieder fragen auch mächtige Konkurrenten, etwa milliardenschwere Konzerne aus den USA, nach der Zehlendorfer Technik. Knauer liefert deswegen zum Teil auch Komponenten für Großserien der Wettbewerber zu und übernimmt auch im Auftrag anderer Hersteller die Produktion kompletter Geräte.

Bis zu 80.000 Euro kosten die Geräte

Das Hauptgeschäft ist aber die Fertigung eigener Technik. Deutschlandweit kümmert sich eine Vertriebsmannschaft um neue Abnehmer. International arbeiten die Berliner mit Händlern zusammen, die dann auch die Wartung der Geräte übernehmen. In der Unternehmenszentrale in Zehlendorf gibt es dafür regelmäßige Schulungen. Mit neuen Kunden bespricht Knauer vor der Fertigung sehr genau, was die Analysegeräte können sollen. Je nachdem, wie viele Substanzen analysiert und welche Funktionen die Technik haben soll, variiert auch der Preis. Knauer-Geräte sind wahrlich kein Schnäppchen. Zwischen 15.000 und 80.000 Euro müssen Kunden auf den Tisch liegen. „Wir punkten mit Qualität und dem Siegel ‚Made in Germany‘“, erzählt Alexandra Knauer.

Knauer ist aber nicht nur ein Hightech-Mittelständler, sondern auch ein richtiges Familienunternehmen: Die Eltern Roswitha und Herbert Knauer kommen noch immer jeden Tag ins Büro. „Ab Mittag“, sagt Roswitha Knauer und lacht. Die Rentnerin fährt gern auf Messen und interessiert sich für Start-ups, die mit den Geräten von Knauer arbeiten könnten. Vater Herbert ist für Geschäftsführerin Alexandra Knauer vor allem Ratgeber in technischen Dingen. Er hatte im Jahr 1962 auch den Grundstein für den Erfolg der Firma gelegt: Damals baute Herbert Knauer ein Gerät, das Temperaturen bis auf

ein Tausendstel Grad Celsius genau messen konnte.

Erfindung legte den Grundstein

1962 In der heimischen Küche legt der damals 31 Jahre alte Chemiker Herbert Knauer den Grundstein für den späteren Unternehmenserfolg: Er entwickelt ein Universalmessgerät, das Temperaturveränderungen bis auf ein Tausendstel Grad Celsius genau messen kann – eine Technik, die es so zuvor noch nicht gegeben hat.

1974 Knauer entwickelt weitere Messgeräte und verzeichnet auch erste Erfolge im Bereich der Flüssigkeitsanalyse, dem heutigen Kerngeschäft. An seinem Standort, dem Wohnhaus der Familie Knauer, platzt das Unternehmen deswegen aus allen Nähten. 1974 zieht der Familienbetrieb in das gerade fertiggestellte Firmengebäude in Zehlendorf um. Jetzt hat der Mittelständler auf 4500 Quadratmetern Platz für Produktion, Entwicklung und Verwaltung.

1995 Alexandra Knauer, Tochter der Unternehmensgründer Herbert und Roswitha Knauer, übernimmt mit ihrem Vater das Familienunternehmen. 2014 wird sie alleinige Geschäftsführerin.

2009 Knauer entwickelt die Messtechniken und auch die Geräte weiter. Immer wieder führt das Unternehmen neue Produkte ein. 2012 nimmt der Mittelständler ein neues Zentrallabor in Betrieb: Auf 1000 Quadratmetern forschen die Mitarbeiter nun interdisziplinär.