Berliner Tapete heizt Asien ein

Berlin. Ein kühler Herbstmorgen im Nordosten Berlins: Frischer Wind weht, ein paar gelbe Blätter fallen zu Boden. Das Thermometer zeigt knapp 15 Grad Celsius, es ist einer der ersten Schal-und-Mantel-Tage. Drinnen aber ist es warm, sehr warm, fast heiß. Drinnen, das ist der kreisrunde Raum einer traditionellen vorderasiatischen Jurte, ein Zelt aus Filz- und Baumwolltüchern, gespannt auf einen Holzrahmen. Das Zelt steht auf dem weitläufigen Gelände der Residenz des mongolischen Botschafters – und ist die neueste Experimentierfläche des Berliner Start-ups Aelectra, das neue Wege in der Heiztechnik sucht.

Der Metallofen in der Jurte ist kalt

Auf den ersten Blick ist davon nicht viel zu sehen: In der Mitte der Jurte steht ein kleiner Ofen aus Metall, bis heute heizen viele mongolische Nomaden so ihre Zelte, damit sie nachts nicht frieren. Eine bisweilen rußige Angelegenheit, denn das Feuer im Ofen brennt mit Kohle und Holz. Der Ofen in der Jurte aber ist aus, kein Rauchgestank durchzieht das Zelt, die Metalloberfläche ist kalt. Trotzdem ist es kuschelig warm im Zelt, auch ohne Mantel und Schal. Der Grund dafür hängt an der Wand, ist weiß, zwei Meter breit, ein Meter hoch und 0,1 Millimeter dünn: eine spezielle Heiztapete, die Aelectra auf dem Euref-Campus in Schöneberg entwickelt hat – und die gerade in Asien in den kommenden Jahren zum Verkaufsschlager werden könnte.

„Heiztapeten sind an sich keine neue Idee“, sagt Firmenchef Robert Karas. Schon seit Jahrzehnten lassen sich klassische Heizkörper durch Tapeten an der Wand oder an der Decke ersetzen, die Wärme abstrahlen. In der Regel enthält eine solche Tapete Drähte aus Kupfer, durch die Strom fließt. Auf diese Weise entsteht Wärme. „Das gibt es bei uns nicht“, sagt Karas. „Bei unserem Produkt wird der Strom durch ein spezielles Karbon-Kunststoff-Gewebe geleitet. Genau wie bei einer herkömmlichen Heiztapete werden so Wärmewellen erzeugt, die in den Raum strahlen.“

Vorteil liegt in Flexibilität

Der Vorteil liegt in der Flexibilität: In normale Heiztapeten lassen sich etwa keine Nägel schlagen, weil der Stromkreislauf unterbrochen wird, es droht ein Kurzschluss. „Bei unserer Tapete ist das möglich“, sagt Karas. „Der Strom fließt einfach außen herum.“ Auch das Verlegen der Tapete in feuchten Bädern ist so einfacher möglich. „Zudem ist diese Form der Heizung sehr effizient“, sagt Karas, „besonders im Vergleich zu Wohnungen, die bislang mit Nachtspeicherheizungen ausgestattet sind.“

Bis zu 50 Prozent Strom lasse sich so in einer 60-Quadratmeter-Wohnung einsparen. Gasheizungen könne Aelectra jedoch keine Konkurrenz machen, weil der deutsche Gaspreis derzeit im Vergleich zum Strompreis deutlich niedriger ist.

Folglich sei der deutsche Markt auch nicht das Kerngeschäft der Firma. „Asien ist für uns viel spannender“, sagt Karas. „In der Mongolei etwa weht viel Wind, Windräder produzieren viel günstigen Strom. Deshalb hat die Regierung auch ein solches Interesse an uns.“ Die Hoffnung: Das Heizen mit Strom soll das mit Kohle ersetzen, dadurch für eine Verbesserung der Luft und des Klimas sorgen.

Ähnliche Absichten verfolgt China. Aufgrund der hohen Smog-Belastung etwa in Peking sucht die Zentralregierung neue Wege, um die stetig wachsende Zahl an Wohntürmen mit abgasfreier Technologie zu heizen. „Gut ist auch, dass dort sehr viel gebaut wird“, sagt Karas. „So müssen wir unsere Tapeten nicht nachträglich einbauen.“

Bis 2020 soll die Firma Gewinne abwerfen

Erst im April hat Aelectra-Mitarbeiter Matthias Zeller einen Millionen-Deal im Land der Mitte eingetütet. Am Rande von Peking sind 40 Meter hohe Wohnkomplexe geplant, sie alle sollen mit Heiztapeten von Aelectra ausgestattet werden. „Wir haben eine Absichtserklärung für eine Wohnfläche von rund 100.000 Quadratmetern abgeschlossen“, sagt Zeller. „Noch in diesem Jahr werden wir einen entsprechenden Vertrag abschließen.“

Gelingt das Projekt, ergäbe sich so ein Umsatz in zweistelliger Millionenhöhe, der durch Folgeaufträge wachsen könnte. Im vergangenen Jahr machte das Unternehmen rund 500.000 Euro Umsatz, dieses Jahr soll es mehr als eine Million Euro sein, für 2019 geht Karas von acht bis 14 Millionen Euro aus. „Läuft alles glatt, erreichen wir 2020 die Gewinnzone“, sagt er.

Das Start-up aus Berlin:

Gründung

Die Idee für die innovative Heiztapete hatten Robert Karas und Sascha Burucker im Jahr 2013. Gemeinsam mit Wissenschaftlern der Berliner Hochschule HTW entwickelten sie das Produkt und siedelten sich auf dem Euref-Campus in Schöneberg an, wo erste Prototypen entstanden.



Technik

Anders als bei herkömmlichen Heiztapeten kommt Aelectra ohne Kupferdrähte aus. Der Strom fließt bei Niederspannung von 24 bis 48 Volt durch ein spezielles Karbon-Kunststoff-Gemisch. Je wärmer der Raum werden soll, desto höher muss die Spannung sein.

Kosten

In der Anschaffung ist die Tapete günstiger als eine Gasheizung. Pro Quadratmeter Wohnfläche fallen laut Aelectra rund 90 Euro Fixkosten an. Langfristig ist eine Gasheizung derzeit billiger, da der Strompreis in Deutschland deutlich höher ist als der Gaspreis.

