Das sind die bestbezahlten Aufsichtsräte in Deutschland

Frankfurt. Die Chefkontrolleure von Deutschlands Top-Konzernen haben im vergangenen Jahr so viel verdient wie nie zuvor. Für das Geschäftsjahr 2017 überwiesen die 30 Dax-Konzerne ihren Aufsichtsräten gut 88,4 Millionen Euro – 6,2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor und 4 Prozent mehr als im bisherigen Rekordjahr 2014.

Die Bezüge der Vorsitzenden lagen im Schnitt bei gut 378.000 Euro. Ein ordentliches Mitglied kam im Dax-Schnitt auf knapp 121.000 Euro. Das geht aus einer am Dienstag veröffentlichten Studie der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) hervor.

Spitzenreiter ist Deutsche-Bank-Chefkontrolleur Paul Achleitner mit einer Einzelvergütung von 800.000 Euro. Danach folgen BMW-Chefaufseher Norbert Reithofer (640.000 Euro) und der ehemalige Siemens-Aufsichtsratschef Gerhard Cromme (617.000 Euro).

Michael Diekmann einflussreichster Aufsichtsrat

In der Rangliste der einflussreichsten Aufsichtsräte, bei der unter anderem die Anzahl der Mandate eine Rolle spielt, kam Achleitner auf den dritten Platz.

Den ersten Platz teilen sich hier Ex-Allianz-Chef Michael Diekmann und der ehemalige Merck-Chef Karl-Ludwig Kley. Diekmann sitzt dem Allianz-Aufsichtsrat vor und gehört daneben den Kontrollgremien von BASF, Fresenius und Siemens an. Kley ist Chefaufseher bei der Lufthansa und E.ON und gehört zudem dem BMW-Aufsichtsrat an.

Nur wenige Frauen haben Spitzenposten

Auffällig: Trotz Frauenquote bleiben die Aufsichtsräte eine Männerdomäne. Mit Simone Bagel-Trah, der Chefin des Henkel-Kontrollgremiums, hat bisher nur eine Frau den einflussreichen Spitzenposten in einem Dax-Aufsichtsrat inne.

Seit Anfang 2016 müssen die etwa 100 größten börsennotierten und voll mitbestimmungspflichtigen Unternehmen in Deutschland mindestens 30 Prozent der Posten in ihren Kontrollgremien mit Frauen besetzen. In den Aufsichtsräten der 30 Konzerne im Deutschen Aktienindex stieg der Frauenanteil nach DSW-Berechnungen in den vergangenen Jahren stetig auf mittlerweile 33,8 Prozent (2017: 31,9 Prozent).

„Selbst bei den Unternehmen, deren Aufsichtsgremien das 30-Prozent-Ziel einhalten, ist die Machtverteilung in der Regel noch deutlich zugunsten der männlichen Aufsichtsratsmitglieder ausgeprägt“, sagte die stellvertretende DSW-Hauptgeschäftsführerin Jella Benner-Heinacher. (rtr/dpa/jha)