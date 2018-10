Lausitz hofft auf die Wissenschaft

Potsdam. Um den bevorstehenden Ausstieg aus der Braunkohle bewältigen zu können, fordern die Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB) 20.000 neue Industriejobs für die Lausitzregion. „Bevor nicht neue, wettbewerbsfähige Wertschöpfungsketten entstanden sind, dürfen wir die bewährten Branchen und ihre Arbeitsplätze nicht infrage stellen“, sagte UVB-Hauptgeschäftsführer Christian Amsinck am Freitag in Potsdam.

In den kommenden Jahren gehe es darum, für die Unternehmen in der Region neue Geschäftsfelder zu entwickeln und Ansiedlungen umzusetzen. Zuletzt war in der Lausitz auch der Aufbau einer Fabrik zur Batteriezellenproduktion im Gespräch gewesen. Der Bund, hieß es, werde dafür gemeinsam mit Polen rund eine Milliarde Euro zur Verfügung stellen. Die Zustimmung zu dem Konzept durch das Bundeskabinett steht aber noch aus.

Bis Ende des Jahres soll zudem die Kohlekommission Vorschläge für die weitere Entwicklung der deutschen Braunkohle­regionen und möglicherweise auch einen konkreten Termin für die Abschaltung aller Braunkohlekraftwerke vorlegen. Die Kommission trifft sich kommende Woche in der Lausitz. UVB-Chef Amsinck hofft, dass bei dem Gremium auch das neue Konzept seines Verbandes eine Rolle spielen wird.

Die Lausitz gehört zu den wichtigsten Wirtschaftsregionen

In der Lausitz wird seit dem 19. Jahrhundert Braunkohle gefördert. Die Region gehört neben dem Rheinischen und dem Mitteldeutschen zu den letzten drei Braunkohlerevieren in Deutschland. Innerhalb Brandenburgs zählt die Lausitz zu den wichtigsten Wirtschaftsregionen und ist für rund ein Viertel der Wirtschaftsleistung im Bundesland verantwortlich. „Wir müssen Bedingungen schaffen, mit denen die Lausitz mindestens so stark wird wie heute“, forderte Amsinck. Ein übereilter Ausstieg würde bei Unternehmen, Bürgern und Beschäftigten für starke Verunsicherung sorgen.

Der UVB setzt in seinem Konzept vor allem auf die Vernetzung zwischen Wirtschaft und Wissenschaft. Fünf Forschungszentren sollen künftig den regionalen Firmen dabei helfen, Innovationen zu entwickeln und neue Geschäftsfelder zu finden. Wissenschaftspartner für die Standorte soll die Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg sein. Als Beispiel nannte Amsinck den Lausitzring, wo bereits das europaweit größte Testzentrum für autonomes Fahren entsteht. Ergänzt um einen Mobilitätscampus, könnte auf der Strecke auch am vernetzten und emissionsfreien Verkehr gearbeitet werden.

Auch in Cottbus, rund um das Innovationszentrum Moderne Industrie, sei ein ähnliches Modell denkbar. Mit dem Kompetenzzentrum Mittelstand 4.0 und dem Leichtbau-Institut gebe es bereits gute Voraussetzungen, um Firmen anzusiedeln und Themen wie 3-D-Druck weiterzuentwickeln, erklärte Amsinck. Der Standort Schwarze Pumpe könnte zum Zentrum für Energieerzeugung werden. Für einen Gesundheitscampus biete sich Senftenberg an.

Aufbau von fünf Zentren kostet 100 Millionen Euro

Den Aufbau der fünf Forschungszentren soll vor allem der Bund unterstützen. Amsinck rechnet mit etwa 100 Millionen Euro Anschubkosten und fünf bis zehn Millionen Euro Betriebskosten pro Jahr. Den vom Bund vorgegebenen Kostenrahmen in Höhe von rund 1,5 Milliarden Euro für den Strukturwandel in vom Braunkohle-Ausstieg betroffenen Regionen bezeichnete Amsinck als „zu niedrig“. „Wir müssen seriös kalkulieren. Der Betrag wird deutlich darüber liegen", so der UVB-Chef.

Um die Lausitz fit für die Zukunft zu machen, sollen aber nicht nur Wissenschaftszentren helfen. Schon heute suchen Firmen händeringend nach Fachkräften. Vor allem der demografische Wandel schlägt durch. „Jedes Jahr gehen deutlich mehr Arbeitnehmer in den Ruhestand, als von der Schule nachkommen“, sagte Colin von Ettingshausen, kaufmännischer Geschäftsführer von BASF Schwarzheide, einem der größten Arbeitgeber im Land. Zwar sorge der digitale Wandel dafür, dass vor allem körperlich anstrengende Jobs verstärkt von Maschinen übernommen werden. Der Fachkräftebedarf sei jedoch nach wie vor hoch, so von Ettingshausen. Rüdiger Lange, Geschäftsführer der Innovationsregion Lausitz, forderte den Ausbau des dualen Studiums, eine Stärkung der Ausbildung und mehr Qualität an den Schulen.

Für den Strukturwandel in der Region sei aber auch der Ausbau der Infrastruktur entscheidend. Investitionen seien längst überfällig, so die Vizepräsidentin des Bauindustrieverbandes Ost, Maren Schröder. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hatte bereits angeregt, einen Sonderbundesverkehrswegeplan für die Lausitz aufzulegen, um Investitionen schneller anschieben zu können. Die Lausitz soll künftig besser an die Wachstumsregionen Berlin, Breslau, Dresden und Leipzig angebunden werden. Ein dichterer Takt auf den Bahnstrecken könnte dann auch mehr Pendler als bislang in die Region locken. Im November des vergangenen Jahres hatten neun Landräte aus Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt auch den Bau einer Ost-West-Straßenverbindung gefordert, um die Braunkohleregionen besser an das Autobahnnetz anzubinden.

