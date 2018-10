Deutsche Bahn: Tickets für Weihnachten und Silvester ab 16. Oktober erhältlich

Berlin. Wer an Weihnachten und Silvester mit der Bahn unterwegs sein will, kann seine Tickets ab dem 16. Oktober kaufen. An diesem Tag tritt der neue Winterfahrplan der Deutschen Bahn in Kraft, der alte Fahrplan ist dann nicht mehr buchbar.

Buchungen, die bis zum 8. Dezember abgeschlossen werden, gibt es noch zu den bisherigen Preisen. Ab 9. Dezember steigen die Preise um 0,9 Prozent, wie die Bahn am Mittwoch mitteilte. Fahrscheine zum vollen Preis (Flexpreis) werden in der ersten und der zweiten Klasse im Durchschnitt jeweils 1,9 Prozent teurer. (ba/dpa)