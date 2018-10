RWE-Vorstand Frank Weigand zu Hambacher Forst: Symbole liefern keinen Strom

Köln. Im Streit um die Rodung des Hambacher Forst es hat der RWE-Vorstand Frank Weigand anerkannt: „Im Moment wird ein Symbol“ aufgebaut. Im ARD-„Morgenmagazin“ fügte der RWE-Power-Chef allerdings auch hinzu: Symbole würden keinen Strom liefern.

Spätestens seit den Protestaktionen von Umweltschützern in dem Wald am Rande des Tagebaus Hambach in Nordrhein-Westfalen ist eine Debatte über die Stromgewinnung durch Braunkohle in Deutschland entbrannt.

Es sei für manche eine „unbequeme Wahrheit“, dass Deutschland derzeit noch zu knapp 50 Prozent von Strom aus Kohle und Atomenergie abhängig sei, sagte der RWE-Vorstand nun. „Wir steigen aus der Kernenergie aus, deswegen werden wir noch lange Zeit auf Braunkohle angewiesen sein“. Es brauche noch Zeit, bis die erneuerbaren Energien komplett die Versorgung übernehmen könnten.

Hofreiter über Hambacher Forst: Zeit zum Reden, nicht zum Roden! Die Polizei hatte Mitte September damit begonnen, die Baumhäuser von Braunkohlegegnern in dem seit Jahren besetzten Hambacher Forst zu räumen. Sie begründete den Einsatz mit von den Aufsichtsbehörden festgestellten Brandschutzmängeln. Hofreiter über Hambacher Forst: Zeit zum Reden, nicht zum Roden!

Aktivisten haben Großdemo angekündigt

Insgesamt umfasst der Tagebau Hambach im Kreis Düren ein 85 Quadratkilometer großes Abbaufeld. Bis 2040 plant RWE dort den Abbau von insgesamt 2,4 Milliarden Tonnen Braunkohle. Die mit Besetzungen verbundenen Proteste gegen die Abholzung eines derzeit noch verbliebenen Waldstücks gelten als Sinnbild für den Widerstand gegen den Kohle-Abbau in Deutschland.

Am 19. September war im Hambacher Forst ein junger Blogger ums Leben gekommen . Er stürzte bei Filmaufnahmen von der Räumung eines nahe gelegenen Baumhauses von einer 15 Meter hohen Hängebrücke. Immer wieder war es auch zu Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten, Sicherheitsleuten und der Polizei gekommen.

Am Samstag wollen Umweltschützer erneut vor Ort protestieren. Die Veranstalter rechnen mit mehr als 20.000 Teilnehmern.

(epd/ac)