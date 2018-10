Ikea will bald Möbel vermieten

Möbelhaus „Billy“, „Pax“ und Co. auf Zeit – Ikea will Möbel vermieten

Berlin. Das schwedische Konzern Ikea will seinen Kunden künftig einen Verleih-Service für Möbel anbieten. „Gerade die jüngere Generation hält Ausschau nach weiteren Möglichkeiten zur Wiederverwendung. Wir entwickeln darum ein Konzept, um Möbel zu vermieten“, sagte Ikea-Chef Jesper Brodin in einem Interview mit der „NZZ am Sonntag“. „Dieses Angebot wird schon bald auf den Markt kommen.“

Der Ikea-Chef begründet das Vorhaben mit veränderten Ansprüchen der Kunden. „Gerade die jüngere Generation hält Ausschau nach weiteren Möglichkeiten zur Wiederverwendung“, so Brodin. „Wir merken: Bei Gruppen, deren Lebensumstände sich schnell ändern können, besteht ein solches Bedürfnis, zum Beispiel bei Studenten, Expats oder Familien.“ Tests würden dann zeigen, ob es funktioniere.

Hierzulande dürfte das allerdings noch dauern. Eine Sprecherin des Unternehmens sagte unserer Redaktion auf Anfrage, dass es in Deutschland derzeit noch keine Pilotprojekte gebe. „Wir haben ja auch erst gerade mit unserer Rückkauf-Aktion begonnen.“

Gebrauchtmöbel in der „Fundgrube“

Seit dem 1. September kauft das Möbelhaus gebrauchte Ikea-Möbel zurück, um sie dann selbst weiterzuverkaufen. In den fünf Pilot-Filialen in Berlin-Lichtenberg, Siegen, Kaarst, Hannover-Expo Park und Würzburg können Kunden ebenfalls seit September ihre alten Billy-Regale, Malm-Betten, Pax-Schränke und Co. unter bestimmten Voraussetzungen an Ikea zurückverkaufen.

Andere Kunden könnten die Gebrauchtmöbel dann in der „Fundgrube“ finden – ein gesonderter Bereich in der Filiale, in dem sonst Ausstellungsstücke und zurückgegebene Möbel zu reduzierten Preisen erhältlich sind.

Mit diesem Service wollen wir unsere Kunden dabei unterstützen, dem wachsenden Bedürfnis nach nachhaltigem Konsum nachzukommen. Denn manchmal passt ein eigentlich noch tadelloses Möbelstück einfach nicht mehr in die neue Lebenssituation oder entspricht nicht mehr dem Geschmack“, so Armin Michaely, Nachhaltigkeitsmanager bei Ikea Deutschland. Im Interview ist Ikea-Chef Brodin von der Idee überzeugt. „Diese Konzepte funktionieren und bringen der Umwelt etwas.“ (les)