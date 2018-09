Studie: Deutschland auf Rang 18 der wohlhabendsten Nationen

Berlin. Rio de Janeiro, Shanghai, Mumbai: Nicht nur in diesen großen Städten Brasiliens, Chinas und Indiens hat sich mittlerweile eine wohlhabende Mittelschicht entwickelt. Die globale Vermögensmittelklasse umfasse heute rund 1,1 Milliarden Menschen, darunter 500 Millionen Chinesen und Bürger anderer aufstrebender Staaten, heißt es im aktuellen „Global Wealth Report“.

Die Allianz-Versicherung hat dazu das Geldvermögen privater Haushalte von 53 Ländern untersucht. Dabei wurden unter anderem Bankeinlagen, Wertpapiere und Ansprüche gegenüber Versicherungen einbezogen – nicht jedoch Immobilien.

Das weltweite Brutto-Geldvermögen der privaten Haushalte stieg im vergangenen Jahr um 7,7 Prozent auf die gigantische Summe von 168 Billionen Euro. 43 Prozent des Betrags lag Ende 2017 in Nordamerika. Abzüglich der privaten Schulden betrug das Geldvermögen damit – netto – 129 Billionen Euro.

Gutes Jahr für Wetpapiersparer

„Die Welt ist reicher geworden“, bilanzierte Allianz-Chefvolkswirt Michael Heise. Vor allem für Wertpapiersparer sei es „ein außergewöhnlich gutes Jahr“ gewesen. Etwa 80 Prozent der Vermögenssteigerung 2017 sei Folge der guten Börsenentwicklung.

„Global Wealth Report“: Die Allianz-Versicherung analysiert den weltweiten Reichtum.

Foto: Andreas Gebert / dpa

Auch die Deutschen konnten ihre Vermögen um 5,1 Prozent steigern. Allerdings belegt Deutschland insgesamt nur Rang 18 der weltweit wohlhabendsten Nationen. Spitzenreiter ist die Schweiz mit einem Netto-Geldvermögen von fast 174.000 Euro pro Kopf, gefolgt von den Bürgern in den USA und Schweden. In Deutschland besitzt jeder im Durchschnitt 52.000 Euro. Während der Anteil der Mittelschicht am weltweiten Geldvermögen wachse, nehme der Besitz der reichen Elite relativ betrachtet ab. Laut Statistiken der Allianz besaßen die Leute, die zu den reichsten zehn Prozent der Weltbevölkerung gehören, 2017 rund 80 Prozent aller Geldvermögen. Im Jahr 2000 seien es noch 90 Prozent gewesen.

Mitte wird breiter und reicher

„Die Geldvermögen sind im globalen Maßstab zwar immer noch extrem ungleich verteilt“, sagt Heise. „Aber die Verhältnisse ändern sich zum Positiven. Die Mitte wird breiter und reicher – die Globalisierung wirkt positiv.“

Auch in Deutschland sei es 2017 zu einem „zaghaften Umschwung im Sparverhalten“ gekommen: für mehr Aktien und weniger Bankeinlagen bei frischen Geldern. Erstmals seit drei Jahren fiel der Anteil der Bankeinlagen an der Geldvermögensbildung wieder unter 50 Prozent.

So gut wie bisher gehe es allerdings nicht weiter, heißt es in der Studie: „Die Zeichen stehen auf Sturm: Höhere Zinsen, Handelskonflikte und eine zunehmend populistische Politik verursachen Spannungen und Turbulenzen.“