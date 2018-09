„Sleepero“: Hamburger erfolgreich bei „Höhle der Löwen“

„Sleepero“ bietet ungewöhnliche Übernachtungen in einem Zelt mit Panoramadach. Auch in Hamburg gibt es Übernachtungsmöglichkeiten.

Berlin. Wer träumt nicht davon, mal auf dem Energiebunker eine ruhige Nacht zu verbringen und den Blick über Hamburg streifen zu lassen oder in einem Museum zu übernachten? Das Hamburger Start-up „Sleeperoo“ macht das möglich.

Die Unternehmer Karen Löhnert und Dennis Brosseit haben ihre Idee vom innovativen Reisen und Übernachten in der Vox-Show „Die Höhle der Löwen“ präsentiert und sind dabei auf das Interesse der Juroren gestoßen.

Besonders Dagmar Wöhrl, deren Familie eine Hotelkette betreibt, hörte besonders genau hin. Denn „Sleeperoo“ bietet im „Sleepcube“ Übernachtungen an den unterschiedlichsten Orten an und Wöhrl sagte: „In der Familie haben wir uns vor kurzem darüber unterhalten“. Da schien der Deal (250.000 Euro für am Ende 25,1 Prozent Firmenanteile) festzustehen.

Auch in Hamburg ist „Sleeperoo“ auf dem Markt

Dabei war der Weg von Karen Löhnert in die „Höhle der Löwen“ ein lang. Um sich einen Prototyp des „Sleepcubes“ zu fertigen nahm die 55-Jährige ordentlich Geld in die Hand. Sie habe „ihr Haus verlkauft, um ein Zelt zu bauen“, hieß es in der Anmorderation bei Vox. Das Wohnhaus war nach Löhnerts Angaben eigentlich als Altersvorsorge gedacht, doch sie verkaufte die Immobilie und steckte 250.000 Eigenkapital in die eigene Firma. Ein Investment, das sich wohl gelohnt hat.

Denn mit Dagmar Wöhrl hat Löhnert nun eine Partnerin, die noch während der Sendung erklärte, dass man die Zelte gut an Hotels aufstellen könne, die große Parkflächen zur Verfügung haben.

Von einem Museumsdorf in Brandenburg über eine Alpaka-Farm in Nordrhein-Westfalen gibt es schon jetzt auch einige Schlaftmöglichkeiten in und um Hamburg. Die Preise variieren dabei zwischen 70 und rund 200 Euro pro Nacht im Zwei-Personen-Zelt mit Panorama-Dache.