Ryanair-Streik am Mittwoch: Piloten legen Arbeit erneut nieder

So teuer sind die Billigflieger wirklich Billigflieger: Auch bei den günstigen Airlines werden die Tickets teurer. Diese Fluglinie bietet derzeit die preiswertesten Tickets an.

Am Mittwoch treten Piloten von Ryanair in den Streik. Dann dürften viele Flugzeug der irischen Billig-Airline wieder am Boden bleiben.

Airline Ryanair-Piloten wollen in Deutschland am Mittwoch streiken

Frankfurt/Main. Die Fluglinie Ryanair muss innerhalb weniger Wochen einen weiteren Streik hinnehmen. Die Piloten sollen bereits am Mittwoch für 24 Stunden die Arbeit niederlegen. Die Vereinigung Cockpit (VC) hat die rund 400 in Deutschland stationierten Kapitäne und Co-Piloten zum Streik aufgerufen.

Wann beginnt der Streik?

Schon an diesem Mittwoch (12. September, 03.01 Uhr) wird für 24 Stunden gestreikt. Wie beim ersten Arbeitskampf Mitte August geht es erneut um die Gehälter und Arbeitsbedingungen der bislang ohne Tarifvertrag fliegenden Piloten des größten Billigfliegers in Europa.

Zwischenzeitlich hat das Unternehmen mit den nationalen Pilotengewerkschaften in Italien und Irland separate Abschlüsse getroffen, die aber der deutschen VC offenkundig nicht ausreichen. Die Einigungen könnten nicht als Blaupause für eine Lösung in Deutschland dienen, erklärte die VC am Montagabend in Frankfurt.

Welche Flüge sind vom Ryanair-Streik betroffen?

Wie viele und welche Flüge genau betroffen sind, war am Montagabend noch nicht bekannt. Bei dem ersten Streik der Ryanair-Piloten in Deutschland Anfang August waren an einem Freitag etwa 250 Flüge ausgefallen. Betroffen waren die Flughäfen in Düsseldorf, Weeze, Köln/Bonn, Berlin (Schönefeld, Tegel), Hamburg, Bremen, Nürnberg und Memmingen.

Allerdings musste sich Ryanair damals auf Streiks in mehreren Ländern einstellen. Am 10. August hatten die deutschen Piloten gemeinsam mit Kollegen aus den Niederlanden, Belgien und Schweden die Arbeit niedergelegt. Die Airline hatte in der Folge rund 400 Verbindungen abgesagt, rund ein Sechstel des für diesen Tag geplanten Europa-Programms. Betroffen waren rund 55.000 Passagiere. Ein Drittel der Flüge in Deutschland konnte damals stattfinden, weil die Maschinen aus dem nicht bestreikten europäischen Ausland gekommen waren.

Verspätungs-Ranking: Das sind die drei schlimmsten Airlines Verspätete Airlines: Ja, auch Air Berlin ist natürlich dabei. Und Platz drei ist ziemlich überraschend. Mehr dazu im Video. Verspätungs-Ranking: Das sind die drei schlimmsten Airlines

Welche Rechte haben Kunden bei einem Streik?

Streiks zählen in der Regel zu „außergewöhnlichen Umständen“, das heißt, dass Fluggäste keinen Anspruch auf eine Entschädigung haben, wenn ein Flug ausfällt oder verspätet ist. Allerdings sieht die EU-Fluggastrechteverordnung unter anderem vor, dass Fluggäste bei Verspätungen am Flughafen betreut werden müssen – wenn die Fluglinie die Verspätung oder den Ausfall nicht rechtzeitigt mitteilt.

Beim letzten Streik hatte Ryanair die Fluggäste jedoch frühzeitig informiert und auf andere Flüge umgebucht oder den Ticketpreis zurückerstattet. Dies hatte die Fluglinie selbst mitgeteilt.

Wie begründen die Gewerkschaften den Streik?

„Trotz des deutlichen Zeichens durch den Streik Anfang August, herrscht immer noch Stillstand am Tariftisch. Wir erwarten endlich Lösungen.“, so Ingolf Schumacher, Vorsitzender Tarifpolitik der Vereinigung Cockpit.

Ryanair hatte zuletzt ein Angebot zu einer Schlichtung gemacht. Jedoch konnten sich die beiden Parteien nicht auf einen Schlichter einigen. Laut VC habe der vorgeschlagene irische Schlichter nicht genügend Rechtskompetenz für das deutsche Arbeitsrecht. Die Vereinigung Cockpit vermutet deshalb, dass es dem Unternehmen Ryanair nicht an einer ernsthaften Schlichtung gelegen sein.

Neben den Piloten werden am Mittwoch auch die Flugbegleiter von Ryanair streiken. Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat dazu aufgerufen. Nachdem auch die zweite Verhandlungsrunde am 5. September ohne Ergebnis verlaufen sei, „ruft Verdi die Beschäftigten zum Arbeitskampf auf, um Druck auf die Arbeitgeber zu machen“, teilte die Gewerkschaft am Montagabend in Berlin mit. Bei den Verhandlungen geht es nach Verdi-Angaben um rund 1000 Flugbegleiter bei Ryanair in Deutschland.

Ein bislang vorliegendes Entgeltangebot nannte Verdi indiskutabel. „Es sieht für die Jahre 2018 und 2021 keine Erhöhungen vor, für 2019 die Umwandlung einer bestehenden Leistungsprämie sowie eine Erhöhung pro Flugstunde um lediglich 50 Cent und eine Erhöhung der Entgelte in 2020 um 41 Euro pro Monat“, heißt es in der Mitteilung. (dpa/ac)