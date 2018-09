Lidl: Chicken-Nuggets wegen Plastikteilen zurückgerufen

Diese Lebensmittel werden am häufigsten zurückgerufen!

Diese Lebensmittel werden am häufigsten zurückgerufen

Diese Lebensmittel werden am häufigsten zurückgerufen

Diese Lebensmittel werden am häufigsten zurückgerufen!

Diese Lebensmittel werden am häufigsten zurückgerufen! Diese Lebensmittel werden am häufigsten zurückgerufen

Berlin. Rückruf bei Lidl: Im Tiefkühl-Produkt „Culinea Safari-Nuggets“ könnten sich rote Plastikteilchen befinden. Das teilte der Hersteller Gebr. Stolle GmbH am Freitag mit.

Betroffen sei das Produkt in der 400-Gramm-Packung mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 31.08.2019, der Losnummer 815106001 und dem Identitätskennzeichen DE NI 10000 EG.

Diese Hähnchen-Nuggets von Lidl könnten rote Plastikteilchen enthalten.

Foto: Obs / lidl

„Aufgrund der möglichen Verletzungsgefahr beim Verzehr sollten Kunden den Rückruf unbedingt beachten und das Produkt keinesfalls konsumieren“, heißt es in der Mitteilung.

Die Nuggets wurden bei Lidl in allen Bundesländern verkauft – außer in Bayern, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern und dem Saarland. Das Produkt kann in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.

ALDI vs. LIDL: Dieser Discounter ist wirklich besser – unser Test Aldi vs. Lidl: Zwischen den Discountern tobt ein Preiskampf. Ratgeber-Redakteurin Alina Reichardt testest, welcher Supermarkt wirklich günstiger und besser ist. ALDI vs. LIDL: Dieser Discounter ist wirklich besser – unser Test

(cho)