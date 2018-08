Aldi Süd: Tankstellen sollen auf Parkplätzen entstehen

ALDI vs. LIDL: Dieser Discounter ist wirklich besser – unser Test

Aldi vs. Lidl: Zwischen den Discountern tobt ein Preiskampf. Ratgeber-Redakteurin Alina Reichardt testest, welcher Supermarkt wirklich günstiger und besser ist.

Wer schon einen längeren Einkauf hinter sich hat, hat nicht immer Lust noch tanken zu fahren. Aldi Süd will dieses Problem lösen.

Mülheim. Kunden sollen bei Aldi Süd in Zukunft nicht nur ihren Einkaufswagen, sondern auch den Tank ihres Autos voll machen können. Wie der Discounter mitteilte, werden an mehreren Standorten Tankstellen auf den Parkplätzen des Discounters entstehen.

Aldi Süd wird dabei wohl nicht selbst als Betreiber auftreten. So werde das Unternehmen an voraussichtlich zehn Standorten im Großraum München, Nürnberg und Stuttgart Teile der Parkflächen an den Tankstellen-Betreiber Avanti Deutschland verpachten.

Die „Wirtschaftswoche“ hatte zuvor darüber berichtet. Erste Tankautomaten wurden auf zwei Aldi-Parkplätzen in Stuttgart und Ludwigsburg bereits in Betrieb genommen.

Aldi Süd bietet bis Ende 2018 kostenfreie Elektroladestationen

Aldi Süd hatte bereits angekündigt, 28 Filialen in der Nähe der großen deutschen Autobahnen mit Schnellladesäulen auszustatten. An den Ladestationen können die Kunden ihre Fahrzeuge kostenlos aufladen. Je nach Fahrzeugtyp sei damit in gut 30 Minuten eine Reichweitenverlängerung von bis zu 200 Kilometern möglich, verspricht das Unternehmen.

Die Filialen mit den neuen Elektrotankstellen liegen entlang der Autobahnen A3, A5, A6, A7, A8 und A9 und sind in maximal fünf Minuten Fahrzeit von einer Abfahrt aus zu erreichen. Wie das Unternehmen zudem mitteilte, soll der Abstand zwischen den jeweiligen Ladesäulen nicht mehr als 160 Kilometer betragen. Die Stationen sollen bis Ende 2018 installiert werden.

Neben Aldi Süd bieten auch andere Handelsketten Ladestationen für E-Autos an. Ikea etwa hat inzwischen zwei Drittel seiner 53 Einrichtungshäuser mit E-Tankstellen ausgestattet. Bis 2019 sollen auch die restlichen Standorte folgen. Kaufland will bis 2019 über 100 Ladestationen errichten, Lidl bietet an neune Filialen die Möglichkeit, E-Autos aufzuladen. (dpa/ac)