AIDAnova verlässt am 21. August die Meyer Werft

Kreuzfahrtschiff AIDAnova verlässt am Dienstag das Baudock der Meyer Werft

Berlin. Zwölf Kreuzfahrtschiffe sind aktuell für Aida Cruises unterwegs, bald kommt ein dreizehntes hinzu: Die AIDAnova soll ab Mitte November dieses Jahres Gäste an Bord begrüßen. Am Dienstag kommt sie diesem Ziel voraussichtlich einen Schritt näher. Ab etwa 19 Uhr verlässt sie das überdachte Baudock II der Meyer Werft in Papenburg – wenn das Wetter mitspielt.

Wie Aida Cruises mitteilt, werde das Schiff nach dem Ausdocken am Ausrüstungspier der Werft anlegen und dort neben den Masten auch die Schornsteinverkleidung erhalten. Ende September sei dann die Ems-Überführung Richtung Nordsee geplant.

AIDAnova: Ausdocken per Webcam verfolgen

Im Hafen der Meyer Werft stehen bis dahin noch weitere Ausrüstungsarbeiten sowie der Innenausbau an. Außerdem müssen die Motoren getestet werden. Und auch für die etwa 1400 Crew-Mitglieder wird es so langsam ernst. Sie starten in Kürze ihr Training, um Mitte November fit für die erste Kreuzfahrt zu sein.

Das Ausdocken der AIDAnova kann man auf der Website der Meyer Werft über eine Webcam verfolgen. Das neue Schiff wird 337 Meter lang und 42 Meter breit sein und mehr als 2600 Passagierkabinen beherbergen.

AIDAprima muss zurück ins Dock

Im Dezember 2019 soll ein weiteres Kreuzfahrtschiff für Aida an den Start gehen. Die AIDAmira wird mit rund 700 Gästekabinen etwas exklusiver. Sie soll rund um den Süden Afrikas eingesetzt werden.

Ein anderes Schiff der Aida-Flotte muss derweil pausieren. Die AIDAprima sollte eigentlich vom 8. bis 15. September im Mittelmeer auf Tour gehen. Doch der sogenannte Azipod-Propellerantrieb macht Probleme und kann nur in einer Werft repariert werden. „Wir bedauern außerordentlich, dass die geplante Reise nicht durchgeführt werden kann“, sagte Aida-Sprecher Alexander Christen unserer Redaktion. (cho)