Gepäckkontrollen am Flughafen Tegel.

Berliner Flughafen Neue Sicherheitskontrolllinien in Tegel ab Montag

Berlin. Die angekündigten neuen Sicherheitskontrolllinien am Berliner Flughafen Tegel sind von Montag an im Einsatz. Denn nach den Sommerferien steige wieder die Zahl der Geschäftsreisenden und damit der Passagiere mit Handgepäck, erklärte Flughafensprecher Hannes Stefan Hönemann.

Eine der fünf bisherigen Linien im Terminal D sei ausgebaut worden, eine weitere neu errichtet. Damit steige die Kapazität des Terminals bei der Sicherheitskontrolle um 20 Prozent.

Am Wochenende enden in Berlin und Brandenburg die Sommerferien - mit der Rückreisewelle hat der Umbau aber nichts zu tun. Urlauber checkten ihr Gepäck weitestgehend ein, hieß es beim Flughafen. Damit es aber kein Chaos beim Gepäckverladen auf dem Vorfeld gibt, packen seit Donnerstag zehn Beschäftigte der Flughafengesellschaft mit an und unterstützen die Gepäckdienstleister der Airlines.

Das Abfertigungsgebäude D nutzen vor allem Eurowings-Passagiere. In den vergangenen Tagen hatten sich Berichte gehäuft, dass Passagiere nach der Ankunft mehr als eine Stunde auf ihr Gepäck warten müssen.

( dpa )