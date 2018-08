Es gibt wieder Smartphones mit dem Siegel „Made in Germany“

Zehn Jahre nach dem Aus für Nokia in Bochum produziert die frühere Siemens-Tochter Gigaset wieder Mobiltelefone in Deutschland.

Bocholt. Zehn Jahre ist es her, dass Nokia in Bochum sein Handy-Werk geschlossen hat. Seitdem gab es keine Mobiltelefone mehr, die man als „Made in Germany“ bezeichnen konnte. Nun werden sie bei der ehemaligen Siemens-Tochter „Gigaset“ wieder produziert. Nur dass die mittlerweile nicht mehr Handys heißen, sondern „Smartphones“.

Weitgehend schweigend packen zwei Frauen ein, was die Kolleginnen weiter vorne in der Halle an diesem Tag an „Gigaset GS185“ zusammengebaut haben, wie das in Bocholt hergestellte Smartphone offiziell heißt. Karton um Karton füllt sich die große Palette.

Raphael Dörr schaut nach, ob auch jede Verpackung den Aufkleber „Made in Germany“ bekommen hat. „Der ist wichtig für uns“, sagt der Gigaset-Sprecher. Der Hinweis auf die heimische Produktion soll nämlich als Verkaufsargument dienen in einer Zeit, in der nahezu jeder große Telefonhersteller seine Geräte in Asien produzieren lässt.

Ganz ohne Hilfe aus Asien geht es noch nicht

Ganz ohne Hilfe aus Fernost geht es allerdings auch bei Gigaset noch nicht. „Die elektronischen Bauteile stammen von Zulieferbetrieben aus Asien, die gibt es sonst nirgends auf der Welt“, erläutert Dörr. In Deutschland werden aber nicht nur die Verpackungen und die gedruckten Anleitungen hergestellt – in Bocholt werden die Geräte selbst entworfen und montiert. Qualitätskontrolle, Logistik und Service sind hier ebenfalls untergebracht. Damit entfallen rund „65 Prozent der Wertschöpfung“ auf Deutschland, wie die Firma vorrechnet. Sie schließt nicht aus, dass es noch mehr werden könnte.

„Wir haben aktuell nicht die Menschen im Fokus, die sich jedes Jahr das neue iPhone kaufen“, sagt Dörr. Eher schon ältere Kunden, die den Firmennamen bereits von ihrem Festnetztelefon kennen, oder solche, die aufs Geld achten. Das „GS185“, ein „Einsteigermodell“ mit Android-Betriebssystem, kostet derzeit 179 Euro. Das ist ein Preis, der nur möglich ist, weil in Bocholt auf ungewöhnliche Weise produziert wird.

In Form eines großen U hat das Unternehmen genau durchdachte und individuell angepasste Arbeitsstationen aufgebaut. Von Station zu Station gehen die bis zu acht Frauen pro Schicht, um die einzelnen Teile zusammenzusetzen – vom Einbau des Displays und der Hauptplatine über das Einsetzen des Akkus und die Softwaretests. „Eine ruhige Hand und ein gutes Auge“ brauche man für die Arbeit, sagt Mitarbeiterin Bahar Özrencberler.

Roboter helfen bei der Arbeit und reduzieren Fehlerquote

Und man bekommt Unterstützung intelligenter Roboter. Auf kurzes Antippen hin setzen sie Komponenten automatisch zusammen oder bringen filigrane Schrauben an. Hohe Automatisierung, wenig Fehler. „Wir produzieren kaum Ausschuss“, sagt Dörr. Und weil die Produktion stets „just in time“ nach Auftragslage laufe, seien die Lagerkosten niedrig.

Noch ist trotzdem viel von „Visionen“ zu hören bei Gigaset, manchmal fällt sogar das Wort „Experiment“. Wie viele Telefone nahe der niederländischen Grenze produziert werden, will der Sprecher nicht verraten, sagt aber: „Wir können an einer Linie 6000 Stück in der Woche herstellen.“ Nur zum Vergleich: Samsung produziert in derselben Zeit zehn Millionen Telefone.

Neue Arbeitsplätze werden durch die Deutschland-Fertigung kaum geschaffen. Die Mitarbeiterinnen, die die Geräte zusammensetzen, stammen überwiegend aus der seit Jahrzehnten in Bocholt angesiedelten Fertigung der Schnurlostelefone, die in letzter Zeit personell immer wieder ausgedünnt wurde. Ein reiner Werbegag soll die Mobiltelefon-Produktion in Deutschland aber auch nicht sein. „Darum geht es nicht“, sagt Dörr. „Wenn es gut läuft, können wir durch die Smartphone-Produktion hier in der Stadt zumindest Arbeitsplätze sichern.“