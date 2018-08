Ikea kauft Kunden gebrauchte Möbel für die Fundgrube ab

Essen. Vorbei die Zeiten, als sich die mit viel Liebe und Bedacht gewählte Couchgarnitur ein halbes Leben lang im selben Wohnzimmer hielt. Im Kleiderschrank wird die Garderobe seit Jahren schon im Stakkato-Rhythmus der Modetrends ausgetauscht. Ex und Hopp ist inzwischen aber auch bei der Wohnungseinrichtung angekommen. Billigläden und eine wachsende Kaufkraft machen es möglich. Und so landen gebrauchte Möbel zuhauf in der Verschrottung, obwohl sie eigentlich noch voll funktionsfähig wären. Umweltschützern ist das schon lange ein Dorn im Auge.

Der schwedische Handelsriese Ikea – der in Deutschland mit seinen extra günstigen Preisen und dem Selbst-ist-der-Kunde-Konzept getrost als einer der Antreiber des immer schnelleren Einrichtungswechsels gelten kann – springt nun auf den Zug der Nachhaltigkeit auf. In einem Pilotversuch will das Unternehmen gebrauchten Möbeln eine „zweite Chance“ geben – so der Slogan der Aktion – und in fünf Testhäusern gebrauchte Ware zurückkaufen. Auch die Filiale Berlin-Lichtenberg ist dabei, ansonsten läuft der Versuch noch in Hannover, Würzburg, Siegen und Kaarst bei Neuss.

In den Fundgruben will Ikea künftig auch gebrauchte Möbel verkaufen, die Kunden gegen einen Gutschein zurückgebracht haben. Der Test startet unter anderem in Berlin, Kaarst und Siegen.

Ab dem 1. September können Kunden dort ihre Billy-Regale und andere Gebrauchtmöbel zurückgeben – sofern sie „in gutem bis einwandfreiem Zustand“ sind. Das ist die Voraussetzung. Und man muss das richtige Produkt zur Hand haben: Rund 1000 Artikel hat Ikea definiert, die für den Rückkauf in Frage kommen. „Um die Wiederverkaufschancen zu erhöhen, konzentrieren wir uns hier auf besonders beliebte Produktgruppen wie Esstische und Stühle, Kommoden oder Couch- und Beistelltische“, sagte eine Sprecherin.

Auf der Internetseite www.ikea.de/zweitechance kann man sich vorab einen unverbindlichen Preisvorschlag einholen. Mit diesem Vorschlag und dem aufgebauten Produkt geht der Kunde dann zum Rückgabe-Schalter der Filiale. Je nach Zustand des Artikels erstattet Ikea zwischen 30 und 50 Prozent des Original-Kaufpreises. Bargeld gibt es allerdings nicht. Der Kunde bekommt lediglich eine Guthabenkarte für den nächsten Einkauf.

Ikea will am Weiterverkauf angeblich nicht verdienen

Das alte Billy-Regal wiederum wird in der „Fundgrube“ der jeweiligen Filiale zum Preis des Rückkaufs angeboten plus einem Aufschlag von 19 Prozent Mehrwertsteuer. „Wir wollen am Weiterverkauf der gebrauchten Möbel nicht verdienen“, betont die Sprecherin. Andererseits könnten „Menschen mit kleinerem Geldbeutel“ dann in der Fundgrube nach noch günstigeren Möbeln Ausschau halten.

„Mit diesem Service wollen wir unsere Kunden dabei unterstützen, dem wachsenden Bedürfnis nach nachhaltigem Konsum nachzukommen“, sagt Armin Michaely, Manager für Nachhaltigkeit und Innovation bei Ikea Deutschland. „Denn manchmal passt ein eigentlich noch tadelloses Möbelstück einfach nicht mehr in die neue Lebenssituation oder entspricht nicht mehr dem Geschmack.“

Das Logo des schwedischen Möbelherstellers Ikea auf einem seiner Möbelhäuser.

Das hört sich ehrenwert an, löst bei Umweltverbänden jedoch unterschiedliche Resonanz aus. Der Naturschutzbund (Nabu) begrüßt die Aktion in der Pressemitteilung von Ikea: „Heute gehen viel zu viele ausrangierte Möbel in die Verbrennung“, erklärte Bundes­geschäftsführer Leif Miller. Katharina Istel, Referentin für nachhaltigen Konsum beim Nabu, ergänzt: „Mit dem neuen Angebot ist Ikea ziemlich fortschrittlich.“ Abseits von Angeboten wie den Diakonischen Werken gebe es bisher zu wenige Tauschbörsen für gebrauchte Möbel. Der Naturschutzbund und Ikea fördern seit 2017 in einem Gemeinschaftsprojekt naturnahes Gärtnern.

Greenpeace sieht Gutschein-Regelung von Ikea skeptisch

Die Reaktion von Greenpeace fällt nicht ganz so euphorisch aus. Grundsätzlich seien alle Ansätze zu begrüßen, mit denen Firmen eine erweiterte Produktverantwortung übernähmen. Aber jetzt müsse man erst einmal beobachten, wo die gebrauchten Ikea-Möbel am Ende tatsächlich landen. Und: „Die Gutschein-Regelung zeigt, dass es nicht um Ressourcen geht, sondern darum, den Konsum weiter anzukurbeln“, sagt Greenpeace-Sprecherin Viola Wohlgemuth.

Ähnlich schätzt das der Handels­experte Martin Fassnacht von der Wirtschaftshochschule WHU ein: „Jeder von uns hat zu viele Möbel und zu viel Kleidung. Für die Unternehmen geht es darum, zusätzliche Kauf-Impulse zu setzen.“ Bei Ikea stehe angesichts der Rückgabe-Richtlinien sicher nicht die Nachhaltigkeit im Vordergrund. „Sie wollen es ihren Kunden leicht machen, neue Möbel zu kaufen, indem man die alten problemlos zurücknimmt.“ Unterm Strich werde sich die Strategie für das Unternehmen rechnen.

Der Rückkauf ist nicht das Einzige, was Ikea ändert: Das vor vier Jahren eingeführte unbefristete Rückgaberecht für gebrauchte Möbel, das in einem ersten Schritt auf 365 Tage eingedampft wurde, wird nun de facto gestrichen. Ab dem 1. September bekommen Kunden nur noch für neue und unbenutzte Ware den vollen Kaufpreis zurück. Damit solle „sichergestellt werden, dass der Ressourceneinsatz, der für ein Produkt notwendig ist, eine höhere Wertschätzung erhält“, heißt es offiziell. „Wurde das Produkt schon benutzt, stehen dem Kunden in den teilnehmenden Pilothäusern die Möglichkeiten der zweiten Chance offen.“ (mit dpa)