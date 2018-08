Edeka testet Mehrwegdose statt Plastiktüte für Wurst und Käse

Berlin. Was beim Kaffee to go funktioniert, wird nun auch an der Wursttheke Realität: Die Supermarktkette Edeka bietet ihren Kunden in einer Pilot-Filiale versuchsweise Mehrweg- statt Einwegverpackungen an.

Wie der Händlerverbund mitteilte, habe man ein Pfandsystem entwickelt, das künftig bundesweit an den Bedientheken für Wurst und Käse zum Einsatz kommen könnte. Getestet werde es zunächst in Büsum in Schleswig-Holstein.

Mehrwegdose beim nächsten Einkauf wieder abgeben

Das System funktioniert so: Wer frische Ware an der Theke kauft, erhält diese in einer Mehrwegdose und bezahlt beides an der Kasse. Beim nächsten Einkauf kann der Kunde die Dose wieder zurückgeben – und eine andere, gereinigte Dose kostenlos wieder verwenden.

„Das neue System ist einfach, praktisch und hilft dabei, Einwegverpackungen aus Plastik oder Papier zu vermeiden“, sagte Edeka-Sprecher Rolf Lange. Ähnliche Mehrwegboxen seien bereits in anderen Edeka-Märkten im Einsatz.

Edeka kooperiert mit WWF

Entstanden ist das neue Pfandsystem in Zusammenarbeit mit der Umweltschutzorganisation WWF. „Viele Menschen fragen sich beim Einkauf, wie sie selbst einen Beitrag zur Reduzierung des Verpackungsbergs leisten können“, sagte Marina Beermann vom WWF. „Die Mehrwegdose stellt einen sinnvollen Ansatz dar, der es ermöglicht, ganz einfach selbst aktiv zu werden.“

Edeka ist nicht die einzige Supermarktkette, die Plastik den Kampf angesagt hat. Auch Rewe und Lidl verbannen immer mehr Plastikprodukte wie Plastikteller, -besteck oder Trinkhalme aus den Regalen. Die Kaffeehauskette Starbucks hat ebenfalls angekündigt, bis 2020 Strohhalme abschaffen zu wollen.

Deutsche sind Verpackungsmüll-Weltmeister

Gerade Deutschland hat in Sachen Verpackungsmüll-Reduktion noch Nachholbedarf. Laut Umweltbundesamt verursacht kein Land der Welt mehr Verpackungsmüll pro Kopf. 2016 kam jeder Deutsche demnach auf 220,5 Kilogramm, knapp die Hälfte davon ging auf das Konto von privaten Verbrauchern.

(cho)