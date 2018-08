Nach Netto und Penny führt auch Aldi Tierwohl-Label ein

So erkenne ich, ob bei Lebensmitteln auf das Tierwohl geachtet wurde Das neue Gütesiegel Tierwohl soll Verbrauchern beim Lebensmittelkauf helfen – doch was haben Verbraucher wirklich davon? Welche Tierschutz-Label Sinn machen und wie man gutes Fleisch und Eier erkennt, erklärt Wissenschaftsredakteurin Alina Reichardt hier.

Berlin/Köln. Geht es um Tiere, ist sich die Mehrheit der Deutschen einig. 79 Prozent wünschen sich ein staatliches Tierwohllabel für Fleisch . Sie möchten auf einen Blick erkennen, wie ihr Rind, Schwein oder Geflügel beim Bauern gehalten wurde, das auf ihrem Teller landet, wie eine Umfrage für den Ernährungsreport 2018 der Bundesregierung ergeben hat. Doch auf eine solche einheitliche Verordnung müssen die Verbraucher wohl noch eine ganze Weile warten.

Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) strebt erst bis 2020/21 an, ein staatliches Tierwohllabel im Handel einzuführen.Doch so lange wollten selbst die Großen der Branche nicht ausharren. Als erster preschte im April Lidl vor. Der Discounter führte einen vierstufigen „Haltungskompass“ für Fleisch ein. Es folgten Netto, Kaufland und Penny mit ähnlichen Initiativen – und im August kommt nun auch Aldi mit einer eigenen Kennzeichnung hinzu.

Verbraucherschützer fordern höhere Haltungsstandards

Die Verbraucher stoßen dabei auf eine außergewöhnliche, fast paradoxe Situation: Wer beim Fleischeinkauf nicht nur auf den Preis, sondern auch auf die Haltungsbedingungen der Tiere Wert legt, hat es im Moment bei den Discountern leichter als in den teureren Supermärkten. Während die Discounter ihre Ware bereits mit Tierwohllabels kennzeichnen, machen die beiden großen Supermarktketten Edeka und Rewe dabei nicht mit – noch nicht.

Doch dabei soll es nicht bleiben. So will die Supermarktkette Rewe noch in diesem Jahr bei sämtlichen Eigenmarken aus den Selbstbedienungsbereichen Frischfleisch und Geflügel eine Haltungskennzeichnung einführen, sagte ein Firmensprecher. Sogar an den Frischfleischtheken soll über die Umstände der Aufzucht informiert werden.

Rewe und Edeka wollen eventuell erst später nachziehen

Dass Rewe als Supermarktkette länger für die Einführung einer Haltungskennzeichnung brauche als die Discounter, liege an den viel größeren Sortimenten und den komplexeren Strukturen im Unternehmen, so der Konzernsprecher. Das mache die Einführung „etwas zeitaufwendiger“.

Der Konkurrent Edeka prüft unterdessen nach eigenen Angaben noch, „ob eine Umsetzung im Vollsortimentsgeschäft von den Kunden angenommen werden würde und auf welche Weise diese Informationen an der Bedientheke kommuniziert werden können“. Das Unternehmen habe das Ziel, den Anteil tierischer Produkte, bei denen Zucht, Haltung, Transport und Schlachtung der Nutztiere den Anforderungen der Kunden gerecht werde, kontinuierlich auszubauen, sagte ein Sprecher.

Real will kein Tierwohllabel des Handels einführen

Die SB-Warenhauskette Real will dagegen bei dem Trend zu eigenen Tierwohllabels des Handels nicht mitmachen. Befragungen hätten ergeben, dass unterschiedliche Haltungskennzeichnungen für den Verbraucher schwer nachvollziehbar seien, so ein Händler: „Eine eindeutige Hilfe für den Kunden sehen wir nur in einer bundesweit gültigen, gesetzlichen Regelung.“

Wenngleich Verbraucherschützer die Kennzeichnung einer besseren Tierhaltung grundsätzlich befürworten, fürchten sie, dass die vielen verschiedenen Labels zu einer neuen Unübersichtlichkeit führen. „Die verschiedenen Vorstöße sind zwar gut gemeint, in ihrer Vielfalt verwirren sie aber eher, statt Klarheit zu schaffen“, sagt Klaus Müller, Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbandes (vzbv), dieser Zeitung. Zudem seien die unteren Standards zu niedrig, um überhaupt von einem Tierwohllabel-System sprechen zu können.

Standards für das staatliche Tierwohllabel gefordert

So steht bei Lidl in dem vierstufigen Haltungskompass beispielsweise die Stufe 1 für „Stallhaltung“ nach gesetzlichen Standards, Stufe 2 für „Stallhaltung plus“ mit mehr Platz für die Tiere, Stufe 3 für „Außenklima“ mit Zugang zu Außenklimabereichen. Die besten Verhältnisse erleben Tiere der Stufe 4, die für „Bio“ steht. Die übrigen Discounter – wie auch Aldi – orientieren sich in etwa an dieser Einstufung. Für das künftige staatliche Tierwohllabel wünscht sich Müller aber Standards, die „bereits in der Einstiegsstufe deutliche Verbesserungen für die Tiere bringen“.

Die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch hält wiederum die Kennzeichnung der Haltungsbedingungen für den falschen Weg. „Wir brauchen eine grundsätzliche Debatte, wie Tiere aufgezogen werden können, ohne schwere vermeidbare Krankheiten wie Euter- oder Lungenentzündungen zu bekommen. Mehr Platz im Stall alleine sorgt noch nicht für gesündere Tiere“, kritisiert Foodwatch-Sprecher Dario Sarmadi. An die Bedürfnisse der Tiere angepasste Haltungsverfahren müssten gesetzlicher Standard und Verstöße konsequent geahndet werden.

Druck auf die großen fleischverarbeitenden Unternehmen

Die Unternehmen hoffen, dass Verbraucher durch die Kennzeichnung ­verstärkt Produkte aus tiergerechterer Haltung kaufen. Ziel von Lidl ist es, dass ab 2019 rund die Hälfte der Frischfleischprodukte mindestens der Stufe 2 entspricht, die den Tieren mehr Platz garantiert. Auch Aldi möchte bis 2019 etwa die Hälfte seiner Eigenmar­ken-Frischfleischprodukte mindestens auf die Stufe 2 umstellen. Damit wächst zugleich der Druck auf die großen fleischverarbeitenden Unternehmen wie Tönnies und Westfleisch oder den Geflügelfleischproduzenten Wiesenhof.

Ob Verbraucher bereit sind, für mehr Tierwohl auch mehr zu bezahlen, darüber kann Lidl nur spekulieren, so ein Sprecher: Für eine zuverlässige Auswertung sei es aktuell noch zu früh.