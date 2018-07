Ryanair: Fluggäste bekommen kein Geld als Entschädigung

In diesen Fällen haben Fluggäste das Recht auf Entschädigung In diesen Fällen haben Fluggäste das Recht auf Entschädigung

Dublin. Der irische Billigflieger Ryanair will seine Passagiere nicht für Flugausfälle oder Verspätungen infolge des aktuellen Streiks entschädigen. Aufgrund der „außergewöhnlichen Umstände“ werde sie nichts bezahlen, teilte Europas größte Billig-Airline am Donnerstag in Dublin mit.

Nach EU-Recht ist laut Ryanair keine Entschädigung fällig , wenn „die Gewerkschaft unangemessen und völlig außerhalb der Kontrolle der Fluggesellschaft handelt“. Fluggasthelfer-Portale kritisierten dagegen die Haltung der Airline als inakzeptabel.

Das Kabinenpersonal von Ryanair setzte am Donnerstag seinen zweitägigen Ausstand fort. Bereits am Mittwoch hatte der Ausstand mitten in der Ferienzeit bei vielen Reisenden für Ärger gesorgt. Betroffen waren Zehntausende , auch in Deutschland. (dpa)