Lidl-Kunden können jetzt Bargeld an der Kasse abheben

ALDI vs. LIDL: Dieser Discounter ist wirklich besser – unser Test

Berlin. Rewe tut es, Aldi Süd ebenfalls, genauso wie dm und Edeka – Bargeld abheben an der Kasse ermöglichen. Mit etwas Verspätung ist nun auch Lidl auf den Zug aufgesprungen.

Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, könnten sich künftig auch Kunden des Discounters den Weg zum Bankautomaten sparen. Ab Ende August sei es möglich, in jeder Lidl-Filiale in Deutschland kostenlos Bargeld vom Girokonto abzuheben.

Bargeld abheben bei Lidl ab 10 Euro

Voraussetzung dafür sei ein Einkaufswert von mindestens 10 Euro. Kunden müssten an der Kasse den gewünschten Betrag zwischen 10 und 200 Euro nennen, Auszahlungen seien in Zehn-Euro-Schritten möglich.

Der Abhebungsbetrag wird laut Lidl sowohl auf dem Kassenbon als auch auf dem Kontoauszug ausgewiesen. Das Abheben funktioniert nur mit EC-Karte und PIN-Eingabe.

Banken verlangen immer öfter Gebühren

„Wir möchten, dass unsere Kunden rundum zufrieden mit ihrem Einkauf sind“, sagte Marcel von Haber, in der Geschäftsleitung von Lidl Deutschland unter anderem für den Bereich Finanzen zuständig. Der sogenannte Cashback-Service sei bequem und zeitsparend, insbesondere in ländlichen Gegenden, wo der nächste Geldautomat in der Regel weit entfernt sei.

Darüber hinaus dürfte der Service vor allem jenen Kunden entgegenkommen, die nur einen geringen Betrag abheben wollen und bei ihrer Bank dafür inzwischen Gebühren zahlen müssen . Bei immer mehr Instituten ist kostenloses Abheben am Automaten erst ab einem Wert von 50 Euro möglich. (cho)