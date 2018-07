Opel muss im Diesel-Skandal zu eigenen Modell aussagen

Der Opel-Stammsitz in Rüsselsheim.

Berlin. Nach Volkswagen und Daimler steht auch Opel im Diesel-Skandal im Fokus der Behörden. Wegen der Funktionsweise der Abgasreinigung bei drei Modellen soll der Autobauer Rede und Antwort stehen.

Ein Sprecher des Bundesverkehrsministeriums bestätigte am Freitag, dass es „eine amtliche Anhörung gegen Opel wegen drei Euro-6-Modellen“ gebe. Zuvor hatte die „Bild am Sonntag“ darüber berichtet. Opel war am Freitagabend nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

„Vor dem Ergebnis dieser Anhörung kann zur Unzulässigkeit der Abschalteinrichtung noch nichts abschließend gesagt werden“, sagte der Sprecher des Bundesverkehrsministeriums. Nähere Angaben dazu und zur Zahl der betroffenen Fahrzeuge machte er nicht. Dem Bericht zufolge hat Opel nun zwei Wochen Zeit für eine Stellungnahme an das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA).

Ein Unternehmenssprecher erklärte, Opel liege kein Bescheid des KBA vor. „Offene Verfahren, die vor mehr als zwei Jahren begonnen haben, können wir nicht kommentieren.“ Der Sprecher wies aber darauf hin, dass Opel bereits im Dezember 2015 Verbesserungspotential erkannt „und eine Technologie-Initiative für mehr Transparenz, Glaubwürdigkeit und Effizienz zum Vorteil der Kunden gestartet hat“.

Vorermittlungen gegen Opel wurden eingestellt

Anders als andere Autobauer hatte Opel bisher weder mit Ermittlungen der Justiz noch mit einem Pflicht-Rückruf zu tun. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hatte Vorermittlungen vor über einem Jahr eingestellt.

Staatsanwalt sieht Gesamtverantwortung für Dieselbetrug bei VW Der Braunschweiger Oberstaatsanwalt Klaus Ziehe sagte am Donnerstag, man sehe die Volkswagen AG insgesamt in der Pflicht. Staatsanwalt sieht Gesamtverantwortung für Dieselbetrug bei VW

VW hatte im September 2015 eingeräumt, bei Millionen Dieselautos Abgastests manipuliert zu haben. Der Konzern stürzte daraufhin in eine schwere Krise. Mittlerweile sind viele deutsche Autohersteller in den Abgas-Skandal verwickelt, es gibt Ermittlungen und unzählige Klagen.

So werfen etwa Volkswagen -Anleger dem Konzern vor, zu spät über den sich anbahnenden Skandal in den USA informiert zu haben. Zudem verlangen Autobesitzer von mehreren Herstellern Schadenersatz oder Geld zurück, da sie sich getäuscht fühlen. Das Kraftfahrt-Bundesamt hat massenhaft Rückrufe verordnet. (dpa)