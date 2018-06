Hans Peter Wollseifer fordert Nachrüstung für Dieselautos

Expertentipps: So wehrt man sich gegen Handwerker-Abzocke Handwerker-Abzocke: Durchschnittlich zehn Wochen muss man derzeit in Deutschland auf einen Handwerker warten. Redakteurin Johanna Rüdiger hat Hans Peter Wollseifer gefragt, warum das so ist. Der Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH) erklärt, was man gegen teure und unzuverlässige Handwerker tun kann.