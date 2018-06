Konzern akzeptiert Strafe VW muss in der Dieselaffäre eine Milliarde Bußgeld zahlen

Jetzt wird es auch in Deutschland richtig teuer für VW. Musste der Konzern bis jetzt vor allem in den USA gewaltige Summen in der Diesel-Affäre zahlen, wird nun auch hierzulande ein Milliarden-Bußgeld fällig.