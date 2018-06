Strafzölle: EU datiert Beginn der Strafzölle auf US-Waren auf Juli

Brüssel. Die Vergeltungszölle der Europäischen Union gegen die USA im Stahlstreit greifen in vier Wochen. Die Strafabgaben werden ab Juli in Kraft treten, wie EU-Vizekommissar Maros Sefcovic am Mittwoch sagte. Sie sind eine Antwort auf die von Seiten der USA eingeführten Strafzölle auf Waren aus der EU. (rtr)