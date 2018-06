Vorstandsvorsitzender von Tele Columbus, Timm Degenhardt am 31.05.2018 in Berlin

Die Übernahme von Unitymedia durch Vodafone verändert den deutschen Kabelmarkt. Der Tele-Columbus-Chef sieht den Wettbewerb in Gefahr.

Unitymedia-Übernahme Tele-Columbus-Chef sieht Wettbewerb in Gefahr

Berlin. Das Berliner Telekommunikationsunternehmen Tele Columbus kämpft um seine zukünftige Position im Markt. Vodafone will mit der Übernahme von Unitymedia einen neuen Kabel-Giganten schaffen und 25 Millionen deutsche Haushalte mit TV, Internet und Telefon versorgen. Tele Columbus steht daher unter Druck. Der Vorstandsvorsitzende Timm Degenhardt fordert, den Zusammenschluss nur unter Auflagen zu genehmigen. Künftig kämpfe sein Unternehmen wie das gallische Dorf aus den "Asterix"-Comics allein mit Gigant Vodafone um Aufträge.

Herr Degenhardt, wie wird die neue Rolle von Tele Columbus als rebellischer Gallier-Stamm genau aussehen?

Timm Degenhardt: Viele wissen ja, dass die Gallier ein sehr streiterprobtes Völkchen gewesen sind. Um in Ihrem Bild zu bleiben: Tele Columbus hat in den vergangenen Jahren mit den Übernahmen von Primacom und Pepcom gewissermaßen ein paar dieser Stämme vereint, und mit den nun insgesamt 3,6 Millionen angeschlossenen Haushalten wären wir nach der Fusion von Vodafone und Unitymedia der zweitgrößte Kabelnetzbetreiber in Deutschland.

Dennoch wollen Sie sich in der möglicherweise neuen Gemengelage nicht nur auf eigene Stärken verlassen und fordern Auflagen für Vodafone, sollten die Wettbewerbshüter den Deal genehmigen. Warum?

Für uns ist die Wohnungswirtschaft in Deutschland der wichtigste Kunde. Mit den Unternehmen haben wir langfristige Gestattungsverträge verhandelt, die es uns ermöglichen, die Mieter der Wohnungen mit TV-Programmen, Internet- und Telefonie-Diensten zu versorgen. Unser Marktanteil liegt heute bei etwa einem Drittel, der Rest gehört Unitymedia und Vodafone. Das heißt, nach einer Fusion gäbe es ein großes Übergewicht. Mir geht es darum, dass wir in die Lage versetzt werden, den Wettbewerb um die Wohnungswirtschaft weiterhin aufrechtzuerhalten. Das geht aber nur, wenn es dann neben Vodafone noch einen weiteren Anbieter gibt, der mit gleich langen Spießen um die Aufträge kämpfen kann.

Vodafone soll also einen Teil der Netze inklusive Versorgungsverträge mit den Wohnungsgesellschaften an Tele Columbus abtreten. Wie könnten die Auflagen aussehen?

Ich rechne erst Mitte nächsten Jahres mit einer Entscheidung der Kartellbehörden. Welche Auflagen konkret gemacht werden, hängt auch davon ab, welche Teilmärkte betrachtet werden und wie sich der Wettbewerb dort dann verändert.

Wie kann es Tele Columbus gelingen, sich künftig bei Ausschreibungen gegen den großen Rivalen Vodafone durchzusetzen?

Wir kennen die Bedürfnisse der Wohnungswirtschaft seit 40 Jahren. Das ist unser Kerngeschäft. Mit unseren innovativen Lösungen sind wir sehr nah dran an unseren Kunden. Der Wohnungswirtschaft stehen derzeit mit dem demografischen Wandel und der Digitalisierung zwei große Herausforderungen bevor. Tele Columbus steuert dabei als Partner die technologischen Elemente bei. Wir sehen uns als Dienstleister der Wohnungswirtschaft. Und das ist genau der Unterschied zu Wettbewerbern, die noch in anderen Segmenten aktiv sind.

Als Folge der möglichen Übernahme von Unitymedia durch Vodafone schaut sich die Bundesnetzagentur auch an, ob Kabelanbieter verpflichtet werden könnten, ihre Infrastruktur für andere Anbieter zu öffnen. Warum halten Sie diesen Schritt für gefährlich? Auch das Netz der Telekom ist für Wettbewerber offen.

Das Netz der Telekom stammt aus einer anderen Ära und ist mit staatlicher Förderung errichtet worden. Unsere Infrastruktur hingegen ist vor allem privatwirtschaftlich finanziert. Das ist ein großer Unterschied. Würden sich plötzlich die Parameter ändern, müssten wir neu rechnen und auch künftige Investitionen hinterfragen. Der Gesetzgeber könnte mit einem solchen Schritt viel Vertrauen verspielen und auch den dringend notwendigen Ausbau der Infrastruktur in Deutschland bremsen.

Es wird etwas dauern, bis sich der deutsche Kabelmarkt neu geordnet hat. Bremst der Zeitraum Tele Columbus in der Entwicklung?

Nein, denn wir haben gerade eigene Hausaufgaben zu erledigen. Zunächst müssen wir die derzeit laufende Integration der Pepcom abschließen.

Die Integration des Kabelnetzbetreibers, den Tele Columbus im vergangenen Jahr übernommen hatte, läuft nur schleppend. Zuletzt mussten Sie sogar Ihre Geschäftserwartungen nach unten korrigieren. Wo liegen die Schwierigkeiten?

Das Projekt ist komplex. Es geht nicht darum, die Kundendaten auf unsere Strukturen zu übertragen, sondern auch die dahinter liegenden Geschäftsprozesse wie etwa Rechnungssysteme oder die Buchhaltung zu integrieren. Dies wird noch bis Ende Juni dauern und einige nachgelagerte Feinjustierungen erfordern.

Sie hatten gehofft, den Prozess schneller hinzubekommen.

Ja, ursprünglich hatten wir gehofft, es geht schneller. Nach eingehenden Analysen sind wir jedoch zu dem Schluss gekommen, dass wir uns mehr Zeit nehmen müssen und wollen.

Tele Columbus hat auch die Werbung für die neu gegründete Dachmarke Pÿur verschoben. Sind Sie momentan ausgelastet?

Wir haben den Start der großen Marketingkampagne auf das zweite Halbjahr 2018 geschoben. Ich bin kein Freund von halbgaren Lösungen und möchte sichergehen, dass wir ein sehr gutes Kundenerlebnis anbieten können.

Sie sind seit Anfang des Jahres Vorstandsvorsitzender von Tele Columbus. Mit welcher Vision sind Sie angetreten?

Tele Columbus braucht nach der Integration von Pepcom und Primacom wieder einen starken Fokus auf die Kunden und auf die Qualität der Dienstleistungen. Dieses Know-how bringe ich mit, deswegen bin ich hier angetreten. Meine Vision ist, die Kundenzufriedenheit soweit zu verbessern, dass sich unserer Produkte im Grunde genommen selbst vermarkten, weil die Kunden sie weiterempfehlen.

Haben Sie bestimmte Ziele?

Ich glaube, dass wir noch weiter wachsen können. Wir sehen dafür nicht nur Potenzial in unserem eigenen Kundenstamm, sondern auch einen nationalen Trend. Vor allem das Fernsehgeschäft ist für uns wichtig. Das wollen wir mit zusätzlichen Dienstleistungen ausbauen.

Anleger waren sich zuletzt unsicher, was die Erfolgsaussichten von Tele Columbus angeht. Der Kurs sank vor einigen Tagen auf ein Rekordtief. Wie bewerten Sie das?

Ich kümmere mich darum, dass wir das Richtige tun. Der Aktienkurs ist immer eine Stichtagsbetrachtung. Ich bin fest davon überzeugt, dass sich der Kurs wieder erholen wird.

Analysten hatten Tele Columbus auch als Übernahmeobjekt ins Spiel gebracht. Wie sicher sind Sie, dass Ihr Unternehmen auch in den nächsten Jahren eigenständig bleibt?

Wir planen, nicht übernommen zu werden. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass ein Unternehmen einen Sinn hat im Markt. Und den haben wir. In unseren Märkten sind wir relevant, trotz oder gerade wegen unserer mittelständischen Größe und unserer traditionellen regionalen Verwurzelung.

Kleinster Anbieter im Kabelmarkt

Unternehmen: Der Kabelnetzbetreiber Tele Columbus hat seinen Sitz in Berlin. Seit 2018 führt Timm Degenhardt das Unternehmen. In den letzten Jahren hatte Tele Columbus mit Primacom und Pepcom kleinere Konkurrenten übernommen und wurde drittgrößter deutscher Kabelanbieter nach Vodafone und Unitymedia.

Übernahme: Mit dem Kauf von Unitymedia durch Vodafone würde auf dem deutschen Kabelmarkt ein neuer Gigant entstehen. Vodafone/Unitymedia kämen auf gut 25 Millionen angeschlossene Haushalte, Tele Columbus auf gut 3,6 Millionen.

Mehr zum Thema:

Vodafone investiert zwölf Milliarden Euro in Breitbandausbau

Vodafone kauft Unitymedia – Was Sie jetzt wissen müssen

Vodafone will Kabelnetzanbieter Unitymedia übernehmen