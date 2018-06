Aktie der Deutschen Bank im freien Fall – Bonität gesenkt

Die Deutsche Bank setzt den Rotstift an. Die Zahl der Vollzeitstellen des Konzerns soll global von derzeit rund 97.000 in wenigen Monaten auf "deutlich unter 90.000" sinken, sagte der neue Chef der Deutschen Bank Christian Sewing.

Deutsche Bank streicht Tausende Jobs Die Deutsche Bank setzt den Rotstift an. Die Zahl der Vollzeitstellen des Konzerns soll global von derzeit rund 97.000 in wenigen Monaten auf "deutlich unter 90.000" sinken, sagte der neue Chef der Deutschen Bank Christian Sewing.

Frankfurt. Die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) hat die Bonitätsnote der Deutschen Bank gesenkt. Das Rating wurde auf "BBB+" von "A-" herabgestuft, wie S&P am Freitag mitteilte.

Damit liegt die Einstufung zwar weiterhin im Investmentbereich, doch die Bonitätsnote ist nun etwas schlechter als die vieler Konkurrenten. Dem Geldhaus drohen nun höhere Finanzierungskosten.

Aktie der Deutsche Bank rutscht weiter ab

Zuvor war die Aktie der Deutschen Bank am Donnerstag an der Frankfurter Börse eingebrochen. Die Aktien von Deutschlands größtem Geldhaus rauschten 7,1 Prozent in den Keller und markierten mit 9,157 Euro den niedrigsten Schlussstand aller Zeiten. Damit rückt auch das Rekordtief von Ende September 2016 von 8,834 Euro wieder in Sichtweite.

Seit Jahresbeginn haben die Papiere bislang rund 38 Prozent verloren und sind damit schwächster Wert im Leitindex Dax.

Auslöser war ein Bericht des "Wall Street Journal". Wie die Zeitung unter Berufung auf Insider berichtete, stufte die US-Notenbank Fed das amerikanische Geschäft der Deutschen Bank bereits vor einem Jahr als "in schwierigem Zustand" ein. Ein solcher Tadel sei selten und führe zu einer kurzen Leine der Aufseher. Das zog auch andere Kreditinstitute nach unten. (rtr)