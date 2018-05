Im Vergleich zum April ist die Arbeitslosenzahl in Deutschland um 68.000 gesunken.

Der Boom auf dem deutschen Arbeitsmarkt hält weiter an. Die Arbeitslosenzahl hat sich im Vergleich zum Vormonat und Vorjahr verringert.

Arbeitsmarkt Arbeitslosenzahl in Deutschland sinkt auf 2,315 Millionen

Nürnberg. Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Mai im Vergleich zum Vormonat auf 2,315 Millionen gesunken – das waren 68.000 weniger als noch im April. Im Vergleich zum Vorjahr ging die Zahl der Erwerbslosen um 182.000 zurück, wie die Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch in Nürnberg mitteilte.

Der aktuelle Wert bei der Arbeitslosenzahl ist der niedrigste seit der Wiedervereinigung. Die geringste Arbeitslosigkeit war bisher im November 2017 mit 2,368 Millionen Erwerbslosen verzeichnet worden. Die Arbeitslosenquote sank um 0,2 Punkte auf 5,1 Prozent.

Ein deutlicher Rückgang der Arbeitslosenzahl ist im Mai üblich, weil die Beschäftigung in den Außenberufen regelmäßig saisonbedingt steigt. Allerdings fiel die Abnahme in diesem Jahr etwas schwächer aus als im Durchschnitt der Vorjahre. Unter Herausrechnung der jahreszeitlichen Schwankungen ging die Arbeitslosigkeit im Monatsvergleich laut BA um 11.000 zurück. Banken-Volkswirte hatten ein Minus von 10.000 erwartet. (dpa/rtr)