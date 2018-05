Pete & Phil’s bietet den ersten Smoothie an, der vor allem aus Fleisch besteht. Das Produkt zielt auch auf Fitness-Sportler als Käufer.

Hamburg/Temmels. Sie füllen Brause mit Rosengeschmack in Dosen, versetzen Kokoswasser mit Espresso oder dunkles Craft Beer mit Zimt – findige Unternehmer bringen jedes Jahr zahlreiche neue Getränke auf den Markt. Das wohl überraschendste wurde in einem bodenständigen Fleischereibetrieb im 700-Einwohner-Dorf Temmels an der Mosel ersonnen: der nach Angaben des Herstellers weltweit erste Fleisch-Smoothie. Ein Drink, der zu knapp 20 Prozent aus gekochtem Fleisch besteht.

"Das ist kein Spaßgetränk", stellt Peter Klassen (56) gleich klar, "uns geht es um den Ernährungsnutzen einer flüssigen Fleischmahlzeit aus der Flasche, nicht so sehr um den Geschmack." Der Fleischermeister hat das Getränk aus Fleisch, Gemüse und Wasser mit seinem Sohn und designiertem Unternehmensnachfolger Philipp (30) und dem Koch des zur Firma gehörenden Mittagstisch-Restaurants (Dienstag: Zwiebelrahmbraten mit Schwenkkartoffeln und Buttermöhren für 5,40 Euro) entwickelt.

Markenname: Pete & Phil's

Die Produkte haben wie die Marke englische Namen: Pete & Phil's ist seit Ende vergangenen Jahres mit "Butcher's Beef" aus Rindfleisch, "Beef Bombay" mit indischen Gewürzen und "Poulet Royal" aus Huhn mit einem Hauch Curry auf dem Markt. Die 0,33-Liter-Glasflasche mit Kronkorken kostet im Onlineshop pete-and-phils.de 3,99 Euro (ohne Versandkosten).

Peter "Pete" Klassen weiß, dass das Produkt nicht ganz einfach zu vermitteln ist. "80 bis 90 Prozent der Leute können sich erst mal nicht vorstellen, Fleisch aus der Flasche zu trinken. Aber wenn sie es tun, sind 70 bis 80 Prozent positiv überrascht", sagt er. Der Fleischermeister sieht den proteinreichen Drink eher als Funktionsnahrung, nicht als Lifestyle-Getränk.

Zielgruppe seien Kraft- und Ausdauersportler, Berufstätige, die keine feste Mittagspause hätten, "Menschen mit ernsthaften Gewichtsproblemen" oder anderen gesundheitlichen Einschränkungen.

Fleisch-Smoothie soll auch in Kanada auf den Markt kommen

Ein halbes Jahr nach der Markteinführung sieht es so aus, dass das flüssige Fleisch tatsächlich im Medizin- und Gesundheitsbereich die besten Zukunftsaussichten hat. "Wir haben mittlerweile einen Lizenzvertrag mit einem kanadischen Unternehmen abgeschlossen, das das Produkt auf medizinischen Fachmessen vorstellt", sagt Klassen.

Anfangs hätten die Kanadier nur geplant, Pete & Phil's in Nordamerika zu vertreiben. Mittlerweile habe der Partner das Recht, das über drei Jahre hinweg entwickelte und patentierte Rezept so zu verändern, dass es auf die Bedürfnisse unterschiedlicher Verbrauchergruppen zugeschnitten ist. "Sie haben ein faires Angebot gemacht, und wir haben das Recht, unsere Geschäfte so weiterzuführen, wie wir es für richtig halten", sagt Klassen.

Das "ehrliche Handwerksprodukt" solle auch dazu beitragen, dem Familienunternehmen und seinem Sohn Philipp (Phil) die Zukunft zu sichern. Da sind die Klassens in Temmels durchaus innovativ. Die Fleischerei setzt stark auf das Online-Geschäft, Kunden können sich vorbestellte Fleisch- und Wurstwaren rund um die Uhr aus gekühlten Schließfächern abholen.

Real will Pete & Phil's ins Sortiment nehmen

"Wir gehören zu den Ersten in Deutschland, die so etwas anbieten", sagt der Seniorchef. Er trinkt den Fleisch-Drink am liebsten in Zimmertemperatur. "Mein Sohn mag ihn gern direkt aus dem Kühlschrank, meine Frau lieber angewärmt."

Ausgelastet sei die Produktion, die täglich bis zu 3000 Flaschen schafft, noch nicht, aber Klassen ist zuversichtlich. Zumal auch die Lebensmittelkette Real Pete & Phil's in einigen Wochen ins Sortiment nehmen will. Zunächst testweise für mindestens vier Monate in ausgewählten Märkten.