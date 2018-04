Abgas-Skandal: Darum haben Diesel-Autos zu Recht so ein schlechtes Image

Autobauer Dieselskandal – Porsche-Manager wegen Fluchtgefahr in Haft

Frankfurt/Main. Ein Porsche-Manager ist einem Insider zufolge im Zusammenhang mit dem Skandal um manipulierte Dieselmotoren verhaftet worden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft sei der Motorenentwickler wegen Verdunkelungs- und Fluchtgefahr in Untersuchungshaft genommen worden, sagte eine mit dem Vorgang vertraute Person am Freitag.

Zuerst hatte die "Bild am Sonntag" über die Verhaftung berichtet und sich dabei auf einen Brief von Porsche-Chef Oliver Blume an die Mitarbeiter berufen.

Büros bei Porsche durchsucht

In dem auch der Nachrichtenagentur Reuters in Teilen vorliegenden Schreiben heißt es, die Staatsanwaltschaft werfe insgesamt drei Beschuldigten vor, von Manipulationen bei den von der Schwestermarke Audi entwickelten Motoren gewusst zu haben. "Wir weisen diesen Vorwurf zurück und tun unser Möglichstes, um alles in Ordnung zu bringen", schreibt Blume. Ein Porsche-Sprecher lehnte einen Kommentar ab.

Am Mittwoch hatten Beamte Büros bei Porsche und weitere Objekte durchsucht. Die Ermittlungen richten sich auch gegen einen aktiven Vorstand von Porsche. (rtr)