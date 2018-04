Starbucks will Mitarbeiter nach Rassismus-Vorfall schulen

Nach der Festnahme zweier Afroamerikaner in einem Starbucks-Café in Philadelphia ist es vor dem Café erneut zu Protesten gekommen. Die Männer waren vor wenigen Tagen verhaftet worden, während s...

Washington. Eine solche betriebliche Weiterbildungsmaßnahme hat es wohl noch nie gegeben: Starbucks schließt Ende Mai sämtliche 8000 Läden in den Vereinigten Staaten, um an einem Nachmittag 175.000 Mitarbeitern geballt und unmissverständlich zu erklären, wie man rassenunabhängige Kundenfreundlichkeit exerziert, auch wenn jemand grade keine Latte oder einen Frapuccino bestellt.

Konzern-Chef Kevin Johnson sieht sich zu dieser ungewöhnlichen Maßnahme gezwungen, nachdem ein Zwischenfall in einer Filiale in Philadelphia landesweit für Aufregung gesorgt hat. Wie ein inzwischen über zehn Millionen Mal angeklicktes Web-Video zeigt, wurden am 12. April zwei junge Afro-Amerikaner in der Zweigstelle 18th Straße/Spruce am hellichten Tag von der Polizei wie Kriminelle abgeführt.

Warum? Weil sie eine Viertelstunde auf einen Kumpel warten und auch noch die Toilette benutzen wollten, ohne sich ein Getränk zu bestellen. Der Manager des Ladens, inzwischen laut US-Medien gefeuert, forderte die in der Immobilienbranche tägigen Männer zum Gehen auf. Weil sie blieben, rief er die Cops.

Unter dem Protest von anderen Kaffeehaus-Gästen ließen sich die beiden Schwarzen kurz danach ohne Widerstand abführen und erkennungsdienstlich behandeln. Binnen weniger Stunden sorgte das mit der Handy-Kamera aufgenommene Trauerspiel von behelmten Fahrrad-Polizisten, die Hausrecht über Fingerspitzengefühl stellten, für Klick-Rekorde.

"Warum passiert das eigentlich Weißen nicht, wenn sie das Gleiche tun", empörten sich Leser der Lokalzeitung Philadelphia Enquirer – und schon am nächsten Tag hatte Amerika die x-te Mini-Debatte über Rassismus im Alltag am Bein. Auf Twitter erfreute sich der Hashtag #BoycottStarbucks großer Beliebtheit.

Weil sich Polizei-Commissioner Richard Ross, ein Schwarzer, formalistisch und wenig emphatisch auf den Standpunkt zurückzog, dass seine Beamten nichts falsch gemacht, sondern allein dem Auftrag von Starbucks nachgekommen seien, entwickelte sich eine kleine Protestbewegung, die bis ins Rathaus reichte und Abgeordnete im Kongress in Washington zu Stellungnahmen zwang. Einhelliges Urteil: Fehlende Sensibilität bei Starbucks wie bei der Polizei.

Etliche Kommentoren in sozialen Netzwerken beschrieben gegenläufige Erfahrungen: wie zum Beispiel stundenlang unbehelligt das kostenlose Internet bei Starbucks zu nutzen und sich dabei mit einem Becher Gratiswasser zu begnügen.

Für Kevin Johnson, der bis vor kurzem noch im Management von Microsoft wirkte, war damit die Schmerzgrenze erreicht. Im Firmenflieger düste der 57-Jährige von Seattle nach Pennsylvania, entschuldigte sich am Montag persönlich bei den "Opfern" und betrieb aktiv Krisen-Kommunikation, um einen größeren PR-Schaden abzuwenden. "Was den beiden Gentlemen passiert ist, war falsch und verwerflich", sagte er dem Fernsehsender ABC. Starbucks sei dafür bekannt, allen Menschen ein "warmes Willkommen" zu bereiten.

Johnson kündigte - zunächst nur für das Management - eine Nachschulung an, "damit das nicht noch einmal passiert". Hintergrund: Starbucks fürchtet um sein liberales Image. Kurz nach dem Amtsantritt von Präsident Donald Trump und dessen "Muslim-Bann" hatte das Unternehmen verkündet, in Kürze 10.000 Immigranten als Baristas einzustellen. Um ein Zeichen zu setzen, greift Starbucks nach der Episode in Philadelphia nun zum großen Besteck. Sämtliche 175 000 Mitarbeiter zwischen San Francisco und New York müssen am 29. Mai zur Anti-Rassismus-Nachschulung antreten. Der Kaffee bleibt einstweilen kalt.