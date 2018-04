Opel will offenbar neue Verträge mit seinen Autohändlern aushandeln.

Autobauer Opel treibt die Neuaufstellung voran. Jetzt wurde allen Vertragshändlern in Europa gekündigt. Es soll neue Angebote geben.

Vertragshändler Autobauer Opel kündigt sämtlichen Händlern in Europa

Rüsselsheim. Der in der Sanierung steckende Autobauer Opel hat sämtlichen europäischen Händlern die Verträge gekündigt. Ziel seien neue Vereinbarungen, mit denen Leistung und Profitabilität des Handels gesteigert werden könnten, sagte am Dienstag ein Unternehmenssprecher in Rüsselsheim.

In Europa werden demnach rund 1600 Verträge gekündigt, auf Deutschland entfallen davon 385. Nur zwölf dieser Betriebe solle kein neues Angebot gemacht werden, kündigte Deutschlandchef Jürgen Keller in einem Interview mit dem Fachblatt "Autohaus" an. Von einer Ausdünnung des Vertriebsnetzes könne deshalb keine Rede sein.

Die neuen Verträge sollen jetzt verhandelt werden und Keller zufolge Anfang 2020 in Kraft treten. (dpa)