Nestlé und Edeka: Offenbar Annäherung im Streit um Preise

Zürich. Der Streit um Rabatte und Konditionen zwischen Deutschlands größtem Lebensmittelhändler Edeka und dem Nahrungsmittelkonzern Nestlé geht weiter. "Wir sind in der letzten Woche vorangekommen, aber wir sind noch lange nicht am Ziel", sagte Edeka-Vorstandschef Markus Mosa am Dienstag in Hamburg.

"Wir kommen voran und wir wollen auch den Streit beilegen, haben aber noch keine Einigkeit erzielt." Es gebe ein Angebot von Nestlé, aber das sei in dieser Form nicht akzeptabel.

"Nichts ist vereinbart, bis alles vereinbart ist. Die Verhandlungen laufen noch", sagte eine mit den Gesprächen vertraute Person am Dienstag der Agentur Reuters. Zuvor hatte die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" berichtet, die Unterhändler beider Seiten hätten sich auf einen Kompromiss verständigt, nun werde an den Details gefeilscht.

Nestlé offenbar zu Zugeständnissen bereit

Auch die "Lebensmittel-Zeitung" schrieb, für Nestlé stehe die Beilegung des Streits kurz bevor. Anders sei die Sichtweise der Edeka: Der Einzelhändler wolle erst einmal abwarten. Demnach könne von einer Einigung mit Nestlé noch keine Rede sein.

"Nestlés Manager waren in zentralen Punkten zu Konzessionen bereit", wird ein Teilnehmer von Verhandlungen von der "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zitiert. Der Hersteller habe die Bereitschaft signalisiert, sich an den von Edeka geforderten gemeinsamen Werbeaktionen finanziell stärker als bisher zu beteiligen oder aber für eine besondere Platzierung im Warenregal separat zu bezahlen.

Der Streit zwischen Nestlé und den Einzelhändlern sorgt seit Monaten für Schlagzeilen. Zwar sind erbitterte Auseinandersetzungen um die künftigen Preise in der Branche üblich. Neu war jedoch das Ausmaß: Die sechs europäischen Einzelhändler um die deutsche Edeka und Coop in der Schweiz haben sukzessive Nestlé-Produkte boykottiert und diese aus den Regalen genommen, um den Druck auf den weltgrößten Nahrungsmittelkonzern mit Sitz in der Schweiz zu erhöhen.

Nestlé stellt am Donnerstag Umsätze vor

Inwiefern sich das auf die Bilanz von Nestlé ausgewirkt hat, dürfte sich am Donnerstag zeigen, wenn die Firma ihre Umsatzzahlen für das erste Quartal veröffentlicht. Deutschlands größter Lebensmittelhändler hatte sich mit europäischen Partnern wie Intermarché, Coop Schweiz oder Colruyt verbündet, um Nestlé zu Zugeständnissen bei Preisen und Konditionen zu zwingen und so seine Kosten im Einkauf zu senken.

Zusammen wickeln die Mitglieder der Einkaufsallianz rund zwei Milliarden Euro Umsatz mit Nestlé ab. Zu den bekanntesten Marken des Unternehmens gehören Nescafé, Maggi, Thomy, Wagner Pizza und Vittel. (rtr/aba)