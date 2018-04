Tarifstreit im öffentlichen Dienst: Mehr Lohn für Arbeitnehmer

Potsdam. Nach gleichlautenden Berichten gibt es einen Durchbruch bei den Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst . Die Spitzenrunde der Verhandler habe sich geeinigt, berichtet zuerst die Nachrichtenagentur Reuters.

Die Einigung verlautete am Dienstag aus Verhandlungskreisen. Die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen sollen nach einem vorläufigen Tarifergebnis mehr Lohn in drei Stufen erhalten. Rückwirkend zum 1. März 2018 soll es im Schnitt 3,19 Prozent mehr geben, zum 1. April 2019 3,09 Prozent mehr und zum 1. März 2020 weitere 1,06 Prozent, wie die Deutsche Presse-Agentur und der WDR am Dienstag in Potsdam erfuhren.

Der Kompromiss muss noch von den Tarifkommissionen von Verdi und dem Beamtenbund dbb sowie von der Mitgliederversammlung der Vereinigung kommunaler Arbeitgeberverbände (VKA) abgesegnet werden.

Die Gespräche zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften waren nach mehreren Tagen am Morgen in Potsdam fortgesetzt worden. Nach massiven Warnstreiks in der vergangenen Woche haben die Verhandlungspartner eine Lösung für das künftige Einkommen von 2,3 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen gefunden.

Bsirske: Einigung nähergekommen

Verdi-Chef Frank Bsirske sagte am Dienstagvormittag in Potsdam vor Beginn des entscheidenden, vorerst letzten Verhandlungstages, Arbeitgeber und Gewerkschaften seien "einer Einigung näher gekommen". Einige Hürden seien jetzt noch zu nehmen. Das Ergebnis, wenn es denn zum Abschluss komme, sei "sehr komplex".

Nach zuversichtlichen Tönen am Sonntag zu Beginn der dritten und entscheidenden Verhandlungsrunde traten danach "Komplikationen" auf.

Einigung der Spitzen müsste von ganz Verdi mitgetragen werden

Verdi-Chef Frank Bsirske und der Präsident des kommunalen Arbeitgeberverbands VKA, Thomas Böhle, hatten am Montagnachmittag die zahlreich angereisten Mitglieder ihrer Organisationen über den Stand informiert. Denn selbst wenn die Spitzenrunde ein Ergebnis erziele, müsse dieses von den deutschen Kommunen und der gesamten Verdi-Organisation in den Ländern breit mitgetragen werden, hieß es.

Ähnliches gilt für den dbb, der auch zahlreiche Tarifbeschäftigte vertritt und für den dessen Vorsitzender Ulrich Silberbach die Verhandlungen führte.

Vor allem ein von den Gewerkschaften geforderter Mindestbetrag von 200 Euro mehr Einkommen für die unteren Lohngruppen galt als problematisch für die Arbeitgeber in Bund, Ländern und Kommunen. Aber auch die Forderung nach unterm Strich sechs Prozent mehr Geld war ihnen zunächst zu teuer.

Warnstreiks legten Nah- und Flugverkehr lahm

In der vergangenen Woche hatten Warnstreiks unter anderem Teile des Nahverkehrs in Deutschland lahmgelegt und den Flugverkehr lahmgelegt. Falls sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer vorerst nicht einigen, sind weitere Ausstände zu erwarten. (dpa/rtr)