Facebook informiert Nutzer ab Montag über Datenweitergabe an Cambridge Analytica

Menlo Park. Der Datenskandal hat das Vertrauen in Facebook erschüttert: Weltweit sollen Daten von 87 Millionen Nutzer an die Politikberatungsfirma Cambridge Analytica zweckwidrig weitergegeben worden sein. 310.000 deutsche Nutzer sollen betroffen sein.

Facebook will seine Nutzer nun weltweit ab diesem Montag über die mögliche Weitergabe ihrer Daten an Dritte informieren. "Wir werden es jedem mitteilen, dessen Daten von Cambridge Analytica betroffen sein könnten", hatte Facebook-Geschäftsführerin Sheryl Sandberg in einem Interview mit der Nachrichtenagentur "Bloomberg" am Donnerstagabend angekündigt.