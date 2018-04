Daimler erntet trotz guter Zahlen Kritik von Aktionären

Berlin. Vor dem Veranstaltungssaal auf dem Berliner Messegelände demonstrieren Umweltschützer gegen Dieselautos und Ingenieure gegen die Verlagerung ihrer Jobs von Ulm nach Stuttgart. Die sonst üblichen verbalen Scharmützel zwischen Demonstranten und Aktionären bleiben aus. Die Besucher der Hauptversammlung von Daimler wollen sich offenbar ihre gute Laune nicht verderben lassen.

Denn: Das Rekordjahr 2017 des Stuttgarter Autobauers zahlt sich für die Aktionäre in Form einer Spitzendividende aus. Insgesamt vier Milliarden Euro schüttet der Konzern an seine Anteilseigner aus, 3,65 Euro je Aktie – so viel wie noch nie in der Geschichte des Unternehmens. "Daimler ist heute so erfolgreich wie nie zuvor", betonte Aufsichtsratschef Manfred Bischoff.

Schafft Daimler den Einstieg ins Elektrozeitalter?

Doch der Freude über die gute Lage folgten schnell zahlreiche kritische Fragen zum Diesel-Skandal, zu Kartell-Vorwürfen, dem geplanten Konzernumbau und Herausforderungen der Elektromobilität. Wie schaffen die Schwaben zum Beispiel den Einstieg ins Elektrozeitalter?

"Wir haben bei der E-Mobilität den Schalter umgelegt", versichert Vorstandschef Dieter Zetsche. Bis 2022 soll es bei Mercedes in jedem Segment wenigstens eine elektrische Modellvariante geben. Auch Transporter, Busse und Lkw will Daimler elektrifizieren. Die Kehrseite der Medaille wird den Aktionären jedoch weniger gefallen.

"Mehr Elektroautos sind gut für die CO2-Bilanz", sagt Zetsche, "aber nicht so gut für unsere Konzern-Bilanz – jedenfalls vorübergehend." Mit diesen Worten stimmt er seine Anteilseigener wohl auf eine Zeit mit geringeren Gewinnen ein. Denn es drohen zunächst hohe Investitionen bei geringeren Margen.

Daimlers Konzernumbau bleibt nebulös

Daimler steckt mitten im Wandel. Zetsche spricht gar vom "größten Transformationsprozess seiner Geschichte". Dazu gehört der Plan für einen Umbau der Konzernstruktur. Einzelne Geschäftsfelder sollen eigenständig werden und so schneller auf Marktentwicklungen reagieren können. Konkreter wollte der Vorstand Fragen dazu aber nicht beantworten.

Auf jeden Fall muss der Konzern zudem noch zahlreiche Altlasten bewältigen. Die Aktionäre machten aus der Unsicherheit darüber keinen Hehl. "Lkw-Kartell, Abgasaffäre, Affenskandal – was läuft hier eigentlich falsch?", fragt Marc Tüngler von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW). Damit sind die größten Baustellen auch schon benannt. Er fordert Transparenz, mehr Offenheit als Konkurrent Volkswagen an den Tag legt. "Egal was noch kommt: Machen Sie es besser als VW", fordert Tüngler.

Zetsche sieht Diesel-Technologie nicht am Ende

Auf Daimler rollen Milliardenforderungen von Lkw-Kunden zu, die durch das Kartell geschädigt wurden, an dem der Konzern beteiligt war. Allein die Deutsche Bahn fordert Schadenersatz für 35.000 Fahrzeuge. Wie hoch die Forderungen am Ende sein werden, könne man noch nicht abschätzen.

Auch beim Diesel bleibt Zetsche zurückhaltend. Von einem Ende der Technologie will er nichts wissen. "Der Hightech-Diesel ist im Antriebsmix der Zukunft nicht das Problem, sondern ein wichtiger Teil der Lösung", versichert der Manager. Ob diese Rechnung angesichts der Kaufflaute bei Dieselmodellen aufgehen kann, lässt Zetsche indes offen.

Neuer Großaktionär wird argwöhnisch beäugt

Auf Skepsis stößt auch der neue chinesische Großaktionär von Daimler und Gründer des chinesischen Autobauers Geely, Li Shufu. Der Milliardär hatte im Februar knapp zehn Prozent der Anteile gekauft und wurde damit größter Einzelaktionär. "Er will sich langfristig bei Daimler engagieren", betont Zetsche.

Andere Aktionäre beäugen den Neuen argwöhnisch, etwa Ingo Speich von Union Investment. Ihn treibt die Sorge, dass der Großaktionär Technologie von Daimler abziehen will, so Speich: "Li Shufu könnte ein Wolf im Schafspelz sein."