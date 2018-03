Solarworld ist erneut Pleite

Bonn/Erfurt/Arnstadt. Nur acht Monate nach einer ersten Insolvenz und einem harten Neustart ist der letzte große deutsche Solarzellen-Hersteller Solarworld erneut pleite. Ein Unternehmenssprecher bestätigte am Mittwoch, dass beim Bonner Amtsgericht ein Insolvenzantrag gestellt wurde.

Betroffen von der Pleite sind rund 600 Mitarbeiter, darunter nach Angaben der IG Metall etwa 200 im thüringischen Arnstadt. Größter Standort ist der im sächsischen Freiberg. In der Bonner Solarworld-Verwaltung seien es noch etwa 45 Beschäftigte.

Solarworld hatte vor einigen Jahren in Thüringen investiert

Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) zeigte sich enttäuscht und erklärte in Erfurt: "Die Hoffnung schwindet, dass die Herstellung von Solarzellen und -modulen in Deutschland überhaupt noch wirtschaftlich betrieben werden kann." Tiefensee forderte das Unternehmen auf, den Beschäftigten trotz der wirtschaftlichen Schieflage ihre Löhne zu zahlen. So kurz vor Ostern wäre es nicht hinnehmbar, dass die Zahlungen gestoppt würden.

Nach der ersten Insolvenz hatten im vergangenen Jahr in Arnstadt bereits hunderte Arbeitnehmer ihren Job verloren. Solarworld hatte vor einigen Jahren die neu gebaute Thüringer Produktionsstätte für Solarzellen vom Bosch-Konzern übernommen. Zeitweise waren mehr als 1000 Menschen dort beschäftigt.

Die Thüringer Landesregierung gebe den Kampf um den Standort Arnstadt noch nicht verloren, erklärte Tiefensee. Er kündigte an, mit dem vorläufigen Insolvenzverwalter in Verbindung zu treten.

Solarworld-Chef hatte Werk nach Pleite übernommen

Als vorläufiger Insolvenzverwalter wurde der Bonner Insolvenzanwalt Christoph Niering vom Gericht bestellt. Er muss nun entscheiden, ob die Produktion vorläufig weitergeht. Dafür ist eine positive Perspektive für die Fortführung des Betriebs erforderlich. Aktuell produziert Solarworld nach Einschätzung von Branchenkennern mit roten Zahlen und eine Wende sei vorläufig nicht absehbar.

Solarworld leidet unter den extrem niedrigen Preisen der chinesischen Konkurrenz für Solarmodule. Das Unternehmen und der Verband europäischer Solarhersteller EU ProSun sprechen von staatlich gefördertem Preisdumping. Zusätzlich belastet wurde der Solarworld-Neustart durch neue US-Importzölle. Seit Jahresbeginn würden 30 Prozent auf Solarimporte erhoben.

Solarworld hatte bereits im vergangenen Mai unter dem Druck der China-Konkurrenz Insolvenz anmelden müssen. Zu diesem Zeitpunkt arbeiteten noch gut 3000 Menschen in dem Unternehmen, das einst als Vorzeigebetrieb der deutschen Energiewende galt und von vielen umweltbewegten Privatinvestoren unterstützt wurde. Firmengründer Frank Asbeck hatte 2017 mit eigenem Geld und finanzieller Unterstützung aus Katar die deutschen Werke aus der Insolvenz übernommen. (dpa)